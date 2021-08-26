24 ayar altın kaplamalı tavuk döner

“ALTININ TAVUK DÖNERLE SUNULMASI ÇOK İLGİNÇ GELDİ BANA”

24 ayar yenilebilir altın kaplama pitoni tadan müşterilerden Emre Dizman da, “Böyle bir konsepti ben Türkiye’de ilk defa gördüm. Gerçekten çok lezzetli. Mehmet Bey’e de böyle bir lezzeti bize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya altın pitonu denemeye bekliyorum.e bir farklılık gelmiş. İlk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım. Bu sunum sayesinde de daha da iştahım açıldı. Altınınle sunulması çok ilginç geldi bana.e çok da lezzet katmış” dedi.