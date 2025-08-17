24 saat boyunca aç kalırsak ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz

Son yıllarda popüler hale gelen aralıklı orucun, kilo vermeyi hızlandırdığı ve kolesterol değerlerini iyileştirdiği biliniyor. Aralıklı oruçta kişinin genellikle 16 saat boyunca aç kalması önerilse de, bu süreyi 24 saatte deneyimleyenler de oluyor.

GrowFit Health adlı YouTube kanalına ait 45 saniyelik bir animasyon, bir gün boyunca yemek yememenin vücutta nasıl bir “derin onarım” süreci başlattığını ayrıntılı biçimde gözler önüne serdi.

Sosyal medyada gündem olan videoda, açlığın ilk dört saatinde sindirimin durduğu, insülin seviyelerinin düştüğü ve vücudun enerji için depolanmış şekeri yakmaya başladığı belirtildi. İnsülin, kan şekeri seviyesini dengeleyen bir hormon olarak biliniyor. Dengeli kan şekeri ise daha iyi ruh hali, kaliteli uyku ve artan odaklanma gibi birçok sağlık faydasıyla ilişkilendiriliyor.

8. saatte ise, kandaki şeker seviyesi düştüğünde vücut enerji ihtiyacını karşılamak için karaciğerde depolanmış glikojeni kullanmaya başlıyor. 

12. saate gelindiğinde vücut, “mini ketosis” denilen bir evreye giriyor. Bu süreçte yağ yakımı başlıyor ve insülin seviyeleri daha da düşüyor.

13. saat itibarıyla ise "otofoji" süreci devreye giriyor. Bu, vücudun yaşlanmış ve zarar görmüş hücreleri temizleyip yeniden yapılandırdığı, yani adeta kendi kendini yenilediği bir süreç olarak tanımlanıyor.

24 saatlik açlığın sonunda vücut artık “derin onarım moduna” geçmiş oluyor. Bu aşamada ana enerji kaynağı yağ olurken, inflamasyon (iltihap) azalıyor ve insülin hassasiyeti artıyor.

UZMANLARDAN UYARI: HERKESE UYGUN DEĞİL

Uzmanlar, uzun süreli açlığın sindirim sorunlarına ve hatta kalp hastalıklarına yol açabileceği belirterek uyarıyor.

Bunun nedeni ise 12. saatten sonra ketosis evresine giren vücutta karaciğerin, yağları ketonlara dönüştürmeye başlaması. Kandaki keton oranının fazla yükselmesi, kanın asit seviyesini artırarak “ketoasidoz” adı verilen ve müdahale edilmezse ölümcül olabilen bir duruma yol açabiliyor.

Ayrıca 16. saatten sonra başlayan otofoji süreci, hücre ölümlerine ve organ hasarına neden olabiliyor.

Öte yandan bu yaz yayımlanan kapsamlı bir bilimsel inceleme, aralıklı oruç yöntemlerinin klasik diyetlere kıyasla kayda değer bir üstünlüğü olmadığını ortaya koydu. 

Günde sadece belirli bir zaman diliminde yemek yemenin ya da haftanın belirli günlerinde oruç tutmanın, klasik kalori kısıtlamasına dayalı diyetlerle aynı etkiyi gösterdiği sonucuna varıldı.

