24 saat boyunca aç kalırsak ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz

GrowFit Health adlı YouTube kanalına ait 45 saniyelik bir animasyon, bir gün boyunca yemek yememenin vücutta nasıl bir “derin onarım” süreci başlattığını ayrıntılı biçimde gözler önüne serdi.

Sosyal medyada gündem olan videoda, açlığın ilk dört saatinde sindirimin durduğu, insülin seviyelerinin düştüğü ve vücudun enerji için depolanmış şekeri yakmaya başladığı belirtildi. İnsülin, kan şekeri seviyesini dengeleyen bir hormon olarak biliniyor. Dengeli kan şekeri ise daha iyi ruh hali, kaliteli uyku ve artan odaklanma gibi birçok sağlık faydasıyla ilişkilendiriliyor.