24. yaşına özel 24 kareyle Sophie Turner (Sansa Stark)

2011 yılında başlayan ve bu sene final yapacak HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini hayat verdi. 15 yaşındayken Sansa Stark karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca, bu onun televizyon karşısındaki ilk rolü oldu ve dünya çapında tanınmasını sağladı.
Game of Thrones setinde büyüyen Turner, dizinin oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici de olduğunu söyledi. Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” itirafında bulunmuştu.
24 yaşındaki oyuncu sevgilisi Joe Jonas ile aynı parfümü kullanıyor. Erkeksi kokuları sevdiğini söyleyen Turner'ın tercihi şimdilik Le Labo Santal 33
İngiliz oyuncu, Londra'da Kit Harington, Rose Leslie ve Alfie Allen’le10 dakikalık mesafelerde yaşıyor. Dizi oyuncuları her fırsatta buluşup, ev partileri veriyor.
Göğsünde öpücük dövmesi olan Sophie Turner'ın yediği yemekleri değerlendirdiği gizli Instagram hesabı bulunuyor...
Sıkı bir Justin Bieber hayranı olan Sophie Turner aslında sarışın. Kızıl rengi Sophie'nin doğal saç rengi zannediliyor. Öyle ki Turner, rolünün gerçekçi olması için dizinin beşinci sezonu boyunca saçlarını hiç yıkamadı...
Geçen haziranda, ABD’li şarkıcı Joe Jonas ile Las Vegas’ta gizlice evlendikten sonra mutluluğunu Fransa'daki Martinet Şatosu’nda şatafatlı bir düğünle taçlandıran Hollywood yıldızı 24. yaşını hamilelik iddialarıyla kutluyor. Bugün 24. yaşını kutlayan Turner'ın anne olmaya hazırlandığı konuşuluyor.
İşte Sophie Turner'ın rol aldığı filmler ve Game of Thrones dizisindeki değişimi...