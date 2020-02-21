24. yaşına özel 24 kareyle Sophie Turner (Sansa Stark)

Kariyerine başladığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner bugün (21 Şubat 2021) yeni yaşını kutluyor. Peki ama en güzel kızıl kadınlar arasında gösterilen ancak gerçekte sarışın olan Turner kime hayran, hangi parfümü tercih ediyor ya da sosyal medyayı nasıl kullanıyor? İşte 24. yaşına özel 24 karede kameralar önünde büyüyen Sophie Turner....

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Sophie Turner 21 Şubat 1996 yılında İngiltere'nin Northampton şehrinde dünyaya geldi. İki yaşındayken ailesi ile birlikte Warwick şehrine taşındı. On bir yaşına kadar Warwick Hazırlık Okulunda okuduktan sonra King's Lisesi'ne devam etti. 13 yaşından tiyatro şirketi Playbox Theatre Company'e üye oldu.
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2011 yılında başlayan ve bu sene final yapacak HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini hayat verdi.  15 yaşındayken Sansa Stark karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca, bu onun televizyon karşısındaki ilk rolü oldu ve dünya çapında tanınmasını sağladı.

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Balık burcu olan İngiliz oyuncu Game of Thrones dizisinde kardeşi Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams ile gerçek hayatta da kız kardeş gibi yakınlaştı...
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Game of Thrones setinde büyüyen Turner, dizinin oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici de olduğunu söyledi. Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” itirafında bulunmuştu.

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24 yaşındaki oyuncu sevgilisi Joe Jonas ile aynı parfümü kullanıyor. Erkeksi kokuları sevdiğini söyleyen Turner'ın tercihi şimdilik Le Labo Santal 33

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Sophie Turner ilişkisindeki her gelişmenin mikroskopla incelenmesinin can sıkıcı olduğunu düşünüyor. Genç oyuncu, “Bazen akvaryumda yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Her küçük detayın dahi haber olması çok sıkıcı. Bu, özel hayatın ihlalinden başka bir şey değil. Haberimiz olmadan fotoğraflarımızın çekilmesinden nefret ediyorum” diyor.
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İngiliz oyuncu, Londra'da Kit Harington, Rose Leslie ve Alfie Allen’le10 dakikalık mesafelerde yaşıyor. Dizi oyuncuları her fırsatta  buluşup, ev partileri veriyor. 

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Göğsünde öpücük dövmesi olan Sophie Turner'ın  yediği yemekleri değerlendirdiği gizli Instagram hesabı bulunuyor...

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Sıkı bir Justin Bieber hayranı olan Sophie Turner aslında sarışın. Kızıl rengi Sophie'nin doğal saç rengi zannediliyor. Öyle ki Turner, rolünün gerçekçi olması için dizinin beşinci sezonu boyunca saçlarını hiç yıkamadı...

Geçen haziranda, ABD’li şarkıcı Joe Jonas ile Las Vegas’ta gizlice evlendikten sonra mutluluğunu Fransa'daki Martinet Şatosu’nda şatafatlı bir düğünle taçlandıran Hollywood yıldızı 24. yaşını hamilelik iddialarıyla kutluyor. Bugün 24. yaşını kutlayan Turner'ın anne olmaya hazırlandığı konuşuluyor. 

İşte Sophie Turner'ın rol aldığı filmler ve Game of Thrones dizisindeki değişimi... 

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Sophie Turner / Game of Thrones (2011)
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Sophie Turner / Game of Thrones (2012)
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Sophie Turner / Another Me (2013)
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Sibel Kekilli ve Sophie Turner / Game of Thrones (2013)
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Sophie Turner / Bastille: Oblivion (2014)
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Sophie Turner / Game of Thrones (2014)
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Sophie Turner / Barely Lethal (2015)
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Alfie Allen ve Sophie Turner / Game of Thrones (2015)
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Hugh Jackman ve Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
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Kit Harington ve Sophie Turner / Game of Thrones (2016)
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Maisie Williams ve Sophie Turner / Game of Thrones (2017)
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Sophie Turner / Josie (2018)
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Sophie Turner / Time Freak (2018)
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Sophie Turner / Dark Phoenix (2019)

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