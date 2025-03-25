26 Mart Çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2025 (kandil ve bayram tarihleri)

Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in hayatına bakıldığında bazı gün ve gecelere özel önem verildiği görülüyor. İçerisinde “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan ayı da müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu ayda müslümanlar ibadetlerine ayrıca önem gösterir. Peki 26 Mart Kandil mi, ne kandili? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi….