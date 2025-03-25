26 Mart Çarşamba ne kandili, yarın kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2025 (kandil ve bayram tarihleri)
Kandil gecelerinde müslümanlar, Kur’an-ı Kerim okuma, namaz kılma, zikir ve diğer birçok ibadetlerini yerine getiriyor. İslam alemi için birlik ve beraberlik günleri olarak da bilinen kandil günlerinde kalp kırmamak, kötülükten uzak durmak gerekiyor. Özellikle büyüklerini ziyaret edecekler ise kandil tarihlerine odaklandı. 2025 yılında Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili geride kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimini yayımladı. Peki Yarın kandil mi, ne kandili? İşte, dini günler listesi…
Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in hayatına bakıldığında bazı gün ve gecelere özel önem verildiği görülüyor. İçerisinde “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan ayı da müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulduğu ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu ayda müslümanlar ibadetlerine ayrıca önem gösterir. Peki 26 Mart Kandil mi, ne kandili? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi….