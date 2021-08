26. yaşına özel 26 fotoğrafla Dua Lipa

DUA LİPA'NIN KLİPLERİ

'New Love' 2015

'Be the One'

'Last Dance'

'Hotter than Hell'

'Blow Your Mind (Mwah)'

'Room for 2'

'Be the One' (2016 versiyonu)

'Scared to Be Lonely'

'Thinking 'Bout You'

'No Lie' (Sean Paul ve Dua Lipa)