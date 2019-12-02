26. yaşına özel 26 fotoğrafla Sevgili Geçmiş'in Deren'i Melis Sezen



Çok akıllı, disiplinli ve çalışkan... Zengin bir ailede üst sınıf alışkanlıklarıyla büyüdüğü için, modern, kültürlü ve nazik biri. Tıp fakültesinden çok iyi dereceyle mezun olmuştur. Güzeldir, bakımlıdır ama kendisini göstermesini pek bilmez. Hiç aşık olmamıştır. Ta ki Kenan ile tanışana kadar. Bunlar Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'teki Deren Kutlu'nun özellikleri. Onu canlandıran Melis Sezen ise bugün (2 Aralık 2019) doğum gününü kutluyor. İşte 26. yaşına özel 26 fotoğrafla Melis Sezen