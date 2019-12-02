26. yaşına özel 26 fotoğrafla Sevgili Geçmiş'in Deren'i Melis Sezen

Çok akıllı, disiplinli ve çalışkan... Zengin bir ailede üst sınıf alışkanlıklarıyla büyüdüğü için, modern, kültürlü ve nazik biri. Tıp fakültesinden çok iyi dereceyle mezun olmuştur. Güzeldir, bakımlıdır ama kendisini göstermesini pek bilmez. Hiç aşık olmamıştır. Ta ki Kenan ile tanışana kadar. Bunlar Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'teki Deren Kutlu'nun özellikleri. Onu canlandıran Melis Sezen ise bugün (2 Aralık 2019) doğum gününü kutluyor. İşte 26. yaşına özel 26 fotoğrafla Melis Sezen
Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı
Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'Iın başrollerini paylaştığı Star TV'nin dizisi Siyah İnci'de Ebru karakterine hayat verdi.
Ayrıca Tilki Yuvası, Şampiyon ve Dünya Hali filmlerinde rol aldı.
Dünya Hali’nde şarkıcı Murat Dalkılıç’la başrolü üstlendi...
1.69 metre boyunda, 54 kilo ve yay burcu olan Melis Sezen şuanda Star TV'nin iddialı dizisi Sevgili Geçmiş'te Deren Kutlu karakterine hayat veriyor.
Melis Sezen’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019- Sevgili Geçliş (Deren) (TV Dizisi)
2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)
2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)
2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)
2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)
2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)
2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)
Melis Sezen'in Instagram paylaşımlarından bazıları...