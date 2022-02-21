26. yaşına özel 26 kareyle Sophie Turner

Sophie Turner 21 Şubat 1996 yılında İngiltere'nin Northampton şehrinde dünyaya geldi. İki yaşındayken ailesi ile birlikte Warwick şehrine taşındı. 11 yaşına kadar Warwick Hazırlık Okulu'nda okuduktan sonra King's Lisesi'ne devam etti. 13 yaşında tiyatro şirketi Playbox Theatre Company'e üye oldu.
2011 yılında başlayan ve 2019'da final yapan HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat verdi. 15 yaşındayken Sansa Stark karakterinin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca bu, onun televizyon karşısındaki ilk rolü oldu ve dünya çapında tanınmasını sağladı.
Balık burcu olan İngiliz oyuncu, Game of Thrones dizisinde kardeşi Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams ile gerçek hayatta da kız kardeş gibi yakınlaştı.
Game of Thrones setinde büyüyen Turner, dizinin oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici de olduğunu söyledi. Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” itirafında bulunmuştu.
26 yaşındaki oyuncu, Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile 2019'da evlendi.
2019'un haziran ayında, ikili, Las Vegas’ta gizlice evlendikten sonra Fransa'daki Martinet Şatosu’nda şatafatlı bir düğün daha yaptı.
Turner'ın 2020 yılında, Willa adını verdiği kızı dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, kızının yüzünü hiç göstermedi.
Paparazzilerin radarında olan Turner'ın son fotoğraflarında ikinci çocuğuna hamile olduğu görüldü.
Sophie Turner ilişkisindeki her gelişmenin mikroskopla incelenmesinin can sıkıcı olduğunu düşünüyor. Genç oyuncu, “Bazen akvaryumda yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Her küçük detayın dahi haber olması çok sıkıcı. Bu, özel hayatın ihlalinden başka bir şey değil. Haberimiz olmadan fotoğraflarımızın çekilmesinden nefret ediyorum” diyor.
Ünlü oyuncu, Londra'da Kit Harington, Rose Leslie ve Alfie Allen’le10 dakikalık mesafelerde yaşıyordu. Joe Jonas ile evlendikten sonra ABD'ye taşındı.
Göğsünde öpücük dövmesi olan Sophie Turner'ın yediği yemekleri değerlendirdiği gizli Instagram hesabı bulunuyor...
Sıkı bir Justin Bieber hayranı olan Sophie Turner aslında sarışın. Kızıl rengi Sophie'nin doğal saç rengi zannediliyor. Öyle ki Turner, rolünün gerçekçi olması için dizinin beşinci sezonu boyunca saçlarını hiç yıkamadı.
İşte Sophie Turner'ın rol aldığı filmler ve Game of Thrones dizisindeki değişimi...
Sophie Turner / Game of Thrones (2011)
Sophie Turner / Game of Thrones (2012)
Sophie Turner / Another Me (2013)
Sibel Kekilli ve Sophie Turner / Game of Thrones (2013)
Sophie Turner / Bastille: Oblivion (2014)
Sophie Turner / Game of Thrones (2014)
Sophie Turner / Barely Lethal (2015)
Alfie Allen ve Sophie Turner / Game of Thrones (2015)
Hugh Jackman ve Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
Kit Harington ve Sophie Turner / Game of Thrones (2016)
Maisie Williams ve Sophie Turner / Game of Thrones (2017)
Sophie Turner / Josie (2018)
Sophie Turner / Time Freak (2018)
Sophie Turner / Dark Phoenix (2019)