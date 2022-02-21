26. yaşına özel 26 kareyle Sophie Turner

2011 yılında başlayan ve 2019'da final yapan HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat verdi. 15 yaşındayken Sansa Stark karakterinin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca bu, onun televizyon karşısındaki ilk rolü oldu ve dünya çapında tanınmasını sağladı.