264 saat boyunca uyanık kalan adam: 11 gün gözünü bile kırpmadı, tarihe geçti

264,4 saatlik uykusuzluk maratonunun ardından Gardner, 14 saatlik derin bir uyku çekti ve uyandığında kendini yorgun hissetmediğini söyledi. Ancak yıllar sonra WBUR’a verdiği demeçte, yetişkinliğinde uykusuzluk sorunları yaşadığını ve bu durumun deneyin bir sonucu olduğunu dile getirdi.