264 saat boyunca uyanık kalan adam: 11 gün gözünü bile kırpmadı, tarihe geçti
1964 yılında Kaliforniya, San Diego'dan öğrenciler Randy Gardner ve Bruce McAllister, bir bilim fuarı projesi kapsamında insanın gönüllü uykusuzluk sınırlarını test etmeye karar verdi. Uyku araştırmacısı Dr. William C. Dement'in gözetiminde gerçekleştirilen bu deney, bir insanın uykusuz geçirebileceği en uzun süre rekorunu kırmalarını sağladı ve ortaya çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi.
17 yaşındaki Randy Gardner, 264 saat, yani 11 gün 25 dakika boyunca uyanık kalarak dönemin dünya rekorunu kırdı. Bu çarpıcı deney, hem insan dayanıklılığını hem de uykusuzluğun etkilerini gözler önüne serdi.