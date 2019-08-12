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27. yaşına özel 27 fotoğrafla Cara Delevingne

ntv.com.tr

Kariyerine modellikle başlayan, sinema alanında başarılı işlere imza atan İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne bugün 27 yaşına bastı. Bugüne dek pek çok defilede boy gösteren, pek çok markanın da reklam yüzü olan Delevingne'in doğum gününe özel 27 farklı fotoğrafı...

  • 1

    2019 MET Gala
  • 2

    The Face on an Angel filminden (2014)

  • 3

    Chanel defilesi (Paris, 2019)
  • 4

    Valerian and the City of a Thousand Planets flminden (2017)

  • 5

    2018 Toronto Uluslararası Film Festivali
  • 6

    Kağıttan Kentler filminden (2015)

  • 7

    Londra'da imza günü (2017)
  • 8

    Suicide Squad filminden (2016)

  • 9

    Valerian And The City Of A Thousand Planets filminin Avrupa prömiyeri (2017)
  • 10

    Tulip Forever (2017)

  • 11

    2017 MTV Film ve TV Ödülleri
  • 12

    2017 MET Gala
  • 13

    2015 MTV Video Müzik Ödülleri
  • 14

    Kardeşi Poppy Delevingne ile (Paris, 2015)
  • 15

    GQ Men Of The Year Ödülleri, 2014
  • 16

    Reincarnation filminden (2014)

  • 17

    Paris Moda Haftası Chanel defilesi (2013)
  • 18

    Paper Towns film afişi (2015)

  • 19

    Louis Vuitton defilesi (Paris, 2013)
  • 20

    Pan filminden (2015)
  • 21

    amfAR Milano 2012 yemeği
  • 22

    Mulberry etkinliği (Londra, 2010)
  • 23

    London Fields (2018)

  • 24

    Suicide Squad etkinliği (2016)

  • 25

    Comic Con 2019
  • 26

    Zoolander 2 etkinliği (2016)

  • 27

    Paper Towns etkinliği (2015)

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