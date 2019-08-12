27. yaşına özel 27 fotoğrafla Cara Delevingne
ntv.com.tr
Kariyerine modellikle başlayan, sinema alanında başarılı işlere imza atan İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne bugün 27 yaşına bastı. Bugüne dek pek çok defilede boy gösteren, pek çok markanın da reklam yüzü olan Delevingne'in doğum gününe özel 27 farklı fotoğrafı...
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12019 MET Gala
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2
The Face on an Angel filminden (2014)
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3Chanel defilesi (Paris, 2019)
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4
Valerian and the City of a Thousand Planets flminden (2017)
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52018 Toronto Uluslararası Film Festivali
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6
Kağıttan Kentler filminden (2015)
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7Londra'da imza günü (2017)
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8
Suicide Squad filminden (2016)
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9Valerian And The City Of A Thousand Planets filminin Avrupa prömiyeri (2017)
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10
Tulip Forever (2017)
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112017 MTV Film ve TV Ödülleri
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122017 MET Gala
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132015 MTV Video Müzik Ödülleri
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14Kardeşi Poppy Delevingne ile (Paris, 2015)
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15GQ Men Of The Year Ödülleri, 2014
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16
Reincarnation filminden (2014)
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17Paris Moda Haftası Chanel defilesi (2013)
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18
Paper Towns film afişi (2015)
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19Louis Vuitton defilesi (Paris, 2013)
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20Pan filminden (2015)
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21amfAR Milano 2012 yemeği
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22Mulberry etkinliği (Londra, 2010)
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23
London Fields (2018)
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24
Suicide Squad etkinliği (2016)
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25Comic Con 2019
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26
Zoolander 2 etkinliği (2016)
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27
Paper Towns etkinliği (2015)