27. yaşına özel 27 fotoğrafla Emily Ratajkowski
İngiliz-ABD'li oyuncu ve model İngiliz-ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski bugün doğum gününü kutluyor. İşte 27. yaşına özel 27 fotoğrafla Emily Ratajkowski...
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Emily Ratajkowski 7 Haziran 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da, Polonya asıllı bir baba ile İsrail asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmen olan Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti.
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2On dört yaşında Ford Models isimli modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek için bir yıl sonra buradan ayrıldı.
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32004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında A Year and a Day adlı filmde küçük bir rolde yer aldı. Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı. Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.
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4Ağustos 2012'de, Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın Love Somebody ve Robin Thicke'in Blurred Lines adlı şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Çıplak olarak yer aldığı Blurred Lines klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.
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Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.
İşte fotoğrafla Emily Ratajkowski'nin kariyeri
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6Heidi Klum, Zac Posen, Emily Ratajkowski ve Nina Garcia in Project Runway (2004)
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Emily Ratajkowski / Treats! Magazine Spring Issue Party (2012)
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8Emily Ratajkowski Mercedes-Benz Fashion Week (2013)
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Emily Ratajkowski / Kick-Ass 2 (2013)
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10Lisa Banes ve Emily Ratajkowski in Gone Girl (2014)
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Emily Ratajkowsk / (2014)
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12Emily Ratajkowski / Hollywood Film Awards (2014)
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13Model Emily Ratajkowski / Spike TV's 'Guys Choice (2014)
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14Wes Bentley, Zac Efron ve Emily Ratajkowski in We Are Your Friends (2015)
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Emily Ratajkowski / We Are Your Friends Galası (2015)
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Emily Ratajkowski ve Bella Thorne (2015)
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17Marc Maron and Emily Ratajkowski in Easy (2016)
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18Emily Ratajkowski / The 68th Primetime Emmy Awards (2016)
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Emily Ratajkowski Harper's Bazaar's gecesi (2016)
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Emily Ratajkowski at an event for The Oscars (2016)
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21Emily Ratajkowski / 24th annual Elton John AIDS Foundation's Oscar party (2016)
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22Emily Ratajkowski / The 74th Golden Globe Awards (2017)
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Emily Ratajkowski / Vanity Fair Oscar Party (2018)
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24Emily Ratajkowski / The Metropolitan Museum (2018)
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25Emily Ratajkowski öi Amy Schumer / I Feel Pretty (2018)
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26Emily Ratajkowski and Theo James in Lying and Stealing (2018)
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27Emily Ratajkowski / 33. Film Independent Spirit Awards (2018)