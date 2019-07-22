27. yaşına özel 27 karede Selena Gomez

1 Selena Marie Gomez 22 Temmuz 1992'de Teksas'da doğdu. Çocukluğu Dallas'taki yerel tiyatrolarda sahne alan annesinin provalarını izleyerek geçti. Gomez yine Dallas'taki bir ajans tarafından keşfedildi.

2 İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends'te canlandırdığı Gianna adlı karakter oldu. 2007'de Gomez, Disney Channel dizisi Hannah Montana'da 3 bölüm Mikayla karakterine hayat verdi. Bu bölümlerden birisi Hannah Montana'nın en çok izlenilen bölümü oldu.





3 Bu sırada bir başka Disney dizisi Arwin!'de de kendini gösterdi. Daha sonra ise başrolünü oynadığı Waverly Büyücüleri adlı Emmy ödüllü diziye başladı ve Alex Russo karakterini canlandırdı. Böylece Gomez ilk ödül ve adaylıklarını almaya başladı.

4 Bu yıllarda Gomez, Nick Jonas ile çıkmaya başladı. Aynı zamanda Nick'in grubu Jonas Brothers klibinde de yer aldı. Selena müzik kariyerini Tinker Bell için yaptığı soundtrack (Fly To Your Heart) ile devam ettirdi.

5 2009'da Selena oyunculuk kariyerine devam etti. Zack ve Cody Güvertede dizisinde 'Alex Russo' olarak göründü. En iyi arkadaşı olan Demi Lovato'nun dizisi Sonny'nin Yıldızı'nda da rol aldı.





6 Ardından Demi Lovato ile Prenses Koruma Programı adlı filmde oynadı. Film toplamda 8,5 milyon izlendi. Film için Demi ile düet yapan Gomez, müzik kariyerine devam etti.





7 Daha sonra Waverly Büyücüleri filminde rol aldı ve 11,4 milyondan fazla seyredilerek en çok izlenen ikinci (High School Musical 2'den sonra) Disney filmi oldu. Aynı zamanda Emmy ödülünü almayı başardı.





8 Gomez 2008 yılında Hollywood Records ile sözleşme imzaladıktan sonra kuruculuğunu ve solistliğini yaptığı Selena Gomez & The Scene grubu, ilk stüdyo albümlerini çıkardı: Kiss&Tell (Ağustos 2009). Daha sonra ise oyunculuk kariyerine devam etti.





9 Grubun 2. stüdyo albümü A Year Without Rain oldu (Eylül 2010). Albüm Billboard listesinde 4 numaraya ulaştı. 2010 yılında Gomez kendi giyim markasını oluşturdu: Dream Out Loud.





10 Gomez, 2011 yılının başlarında ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'la sevgili oldu. Bu yıl film kariyerine devam etti ve seslendirme sanatçılığına başladı. 28 Haziran 2011'de Selena ve grubu 3. stüdyo albümleri olan When the Sun Goes Down'u sundu. 3 tekliden 2'si hit olmayı başardı ve hayran kitlesini arttırdı.







11 Yıllarca flört eden Selena Gomez ile Justin Bieber birçok kez ayrılıp barıştı. İkili bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerinde çeşitli olaylar yaşadı.

12 Bu süreç içinde Gomez en dikkat çeken aşkını The Weeknd ile yaşadı. Ancak ikilinin ilişkisi sadece 10 ay sürdü.

13 2012 yılında Selena, Spring Breakers filminde boy gösterdi. Film toplamda 38 milyon dolar gelir elde etti.

14 Aynı zamanda Adam Sandler ve Andy Samberg ile Hotel Transylvania filminde, Mavis karakterinin sesini canlandırdı. Animasyon filmi 358 milyon dolar gelir elde etti.





15 Nisan 2013'te Selena, Come & Get It singlesini yayınladı. Billboard Hot 100'de 6 Billboard Pop Songs' ta 2 numaraya ulaşan şarkı, En iyi pop videosu dalında MTV Video Müzik Ödülü kazandı. Stars Dance albümü Billboard 200'de 1 numaraya kadar yükseldi. Albümü desteklemek amaçlı çıktığı Stars Dance Tour ile 38 milyon dolar gelir elde etti.





16 2013'ün başlarında 'Alex vs Alex' adındaki film yayınlandı bununla birlikte Selena Disney'den ayrıldı.





17 Gomez, Hollywood Records'tan ayrılarak yeni plak şirketinden çıkardığı ilk albüm Revival 9 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. Albüm, Billboard 200 listesine 1 numaradan giriş yaptı.





18 İlk tekli Good For You, iTunes'ta 72 ülkede birinci sıraya, Billboard Hot 100'de ilk 5'e kadar yükseldi. Bu Gomez'in Amerika'daki en yüksek liste başarısı oldu. Teklide A$AP Rocky'de eşlik etti.





19 İkinci tekli Same Old Love, Billboard Hot 100'de ilk 5'e yükselmeyi başardı. Gomez, ilk kez Apple Music ile anlaştı ve teklinin müzik videosunu VEVO'dan önce Apple Music'te yayımladı. Albümün üçüncü teklisi Hands To Myself oldu. Gomez öncelikle yine müzik videosunu Apple Music'te yayımladı ve bir ay sonra VEVO'ya ekledi. Ayrıca Hands To Myself Billboard Hot 100'de ilk 7'ye ulaştı.





20 Gomez, 2016 yılında Kötü Komşular 2 (Neighbors 2) filminde Madison, The Fundamentals of Caring filminde Dot ve In Dubious Battle filminde Lisa London karakterlerini canlandırdı. Ayrıca The Big Short'ta da rol aldı.

21 Kariyerini müzik ve sinemadaki başaralarıyla süslemeye devam eden Selena Gomez, son zamanlarda ise sosyal medya ve sağlık problemleriyle gündeme geldi.

22 Selena Gomez'in hayat felsefesinin tek cümlelik özeti şu: “lk önce kendini sev! Bu cümleyi omuzlarına dövmeyle yazdıran Gomez'in felsefesi bencillik olarak algılanmasın. O en basit haliyle, kendini sevmeyen insanların başkalarını sevebilme olasılığına inanmıyor."

23 Bir dönem Instagram’da en çok takip edilen ünlü ünvanıyla kraliçeliğini ilan eden Selena Gomez tahtını kaptırsa da etkisi kaybetmedi. Son zamanlarda sosyal medya detokslarıyla gündeme gelen 27 yaşındaki yıldız özellikle Instagram'ın gençler üstündeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

24 Lupus hastası olan Gomez'in bu eleştirilerinin özellikle arkadaşının kendisine böbreğini vermesi sonrası yaşadığı sağlık sorunlarından sonra gelmesi dikkat çekiyor. Anksiyete tedavisi gören ve hayatınını sonuna kadar depresyonla mücadele edecek olan Gomez'in rehabilitasyon sonrası farkındalık yaşadığı tahmin ediliyor.

25 Selena Gomez kariyerinin başında en büyük ilhamı Britney Spears'ın I’m A Slave 4 U videosundan aldığını itira etmekten çekinmiyor.

26 Siz onun Coca Cola'nın hatta McDonalds'ın reklam yüzü olduğuna bakmayın, Selena Gomez için gün zencefil olmadan asla başlamıyor. Gomez, zencefile bildiğimiz faydalarından ziyade yeni özellikler de eklemiş. Zencefilin insanın içindeki bütün kötülükleri yok ettiğine inanıyor.