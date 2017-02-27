27. yaşına özel 27 kareyle Bensu Soral
Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor gibi isimlerle rol aldığı İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral, son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı filmiyle beyazperdede boy gösteriyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Hakan Baş ile dünyaevine giren oyuncu bugün 27. yaşını kutluyor. İşte 27. yaşına özel 27 kareyle Soral ve hakkında merak edilenler...
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1Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral 2 Şubat 1991'de Bursa'da dünyaya geldi.
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2Lise eğitimini Bursa'da İnegöl Anadolu Lisesi'nde aldı.
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3Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde görmeye devam ediyor.
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4İlk defa 2012 yılında 'Yol Ayrımı' dizisi ile televizyon ekranlarına çıkan Bensu Soral, daha sonra 'Vicdan' dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.
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5Daha sonra 'Boynu Bükükler' isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı.
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625 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç'ın "Kader" şarkısına çekilen klipte de yer aldı.
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7Soral'ın yıldızı İçerde dizisiyle parladı.
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8Ünlü oyuncu son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı filmiyle beyazperde boy gösteriyor.
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9Soral ailesinde Hande ve Bensu'dan başka bir oyuncu daha var.
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10Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral. Oyunculuk eğitimi gören Bedirhan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde de okuyor.
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Soral geçtiğimiz yıl eylül ayında Hakan Baş ile dünyaevine girdi.
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12İşte ünlü oyuncunun sosyal medyasından yansıyan diğer kareleri...
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