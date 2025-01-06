28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Ashley Christine isimli kadın, geçmek bilmeyen diz ağrılarını ilk etapta burkulma sandı. Ancak ağrının şiddetlenmesiyle endişelenip hastaneye gitti. Doktorlar, Christine'ın diz ağrısını 'bağ yırtığı' olarak yorumlasa da, gerçek çok başka çıktı.

28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor - 1

28 yaşındaki Ashley Christine, haftalar süren diz ağrısı nedeniyle hastaneye gittiğinde, doktorlar genç kadına bunun basit bir burkulmadan kaynaklı olabileceğini söyledi. Ancak genç kadın yürüme güçlüğü çekmeye başlayınca durum ciddileşti.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Christine'ın vücudunda nadir görülen bir tümöre rastlandı.

YAŞAM HABERLERİ

28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor - 2

Başına gelen talihsiz durumu TikTok hesabından takipçileriyle paylaşan Ashley Christine, ağrının ilk etapta doktorlar tarafından 'bağ yırtığı' veya 'burkulma' olarak yorumlandığını söyledi. 28 yaşındaki kadın ''Ağrının bir yırtık ya da kırıktan kaynaklanmadığını biliyordum. Bambaşka bir acıydı'' diyerek, doktorların yanıltıcı bilgiler verdiğini anlattı.

28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor - 3

Defalarca doktora gittiğini söyleyen Christine, ''Bir sağlık görevlisini detaylı MR çektirmeye zor ikna ettim ve yapılan taramada, bacağımda dev bir tümör olduğu ortaya çıktı'' ifadelerini kullandı. Bu tür tümörler, nadiren görülür ve genellikle uzun kemikler, kollar ve bacaklarda gelişir. Her yıl İngiltere’de yaklaşık 30 vaka teşhis edilmektedir.

28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor - 4

Dev hücreli tümörler, çoğunlukla iyi huylu olup vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar ancak hızla büyüdüklerinde, kemik ve çevre dokulara zarar verebilirler. Kanser tedavisi için onkologtan randevu almakta zorlandığını anlatan Christine, "Bana 30 Ocak’a kadar randevu verilemeyeceği söylendi, bu kabul edilemez" diyerek sitem etti. Noel arifesinde doktoruyla görüşme şansı bulan Christine, tümörün acilen alınması gerektiğini öğrendi.

28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor - 5

ABD'li kadın, ileri tarihte yapılacak olan biyopsi ile tümörün kanserli olup olmadığına karar verileceğini söyledi. Christine, takipçilerine bu tür geçmek bilmeyen ağrıların peşine düşmeleri gerektiğini söyledi.

28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor - 6

Sarcoma UK yardım kuruluşuna göre, dev hücreli tümörler en sık 20 ila 45 yaş arasındaki bireylerde görülüyor.

28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor - 7

Belirtiler arasında kemikte zayıflama, ağrı, şişlik ve kırıklar yer alıyor. Genellikle cerrahi müdahale tercih edilse de, bazı durumlarda tümör küçültülmesi amacıyla güçlü ilaçlar da kullanılabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER