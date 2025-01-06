28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Ashley Christine isimli kadın, geçmek bilmeyen diz ağrılarını ilk etapta burkulma sandı. Ancak ağrının şiddetlenmesiyle endişelenip hastaneye gitti. Doktorlar, Christine'ın diz ağrısını 'bağ yırtığı' olarak yorumlasa da, gerçek çok başka çıktı.
28 yaşındaki Ashley Christine, haftalar süren diz ağrısı nedeniyle hastaneye gittiğinde, doktorlar genç kadına bunun basit bir burkulmadan kaynaklı olabileceğini söyledi. Ancak genç kadın yürüme güçlüğü çekmeye başlayınca durum ciddileşti.
Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Christine'ın vücudunda nadir görülen bir tümöre rastlandı.