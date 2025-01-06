28 yaşındaki kadın diz ağrısını burkulma sandı: Nedeni doktorları bile şaşırttı, çok nadir görülüyor

Defalarca doktora gittiğini söyleyen Christine, ''Bir sağlık görevlisini detaylı MR çektirmeye zor ikna ettim ve yapılan taramada, bacağımda dev bir tümör olduğu ortaya çıktı'' ifadelerini kullandı. Bu tür tümörler, nadiren görülür ve genellikle uzun kemikler, kollar ve bacaklarda gelişir. Her yıl İngiltere’de yaklaşık 30 vaka teşhis edilmektedir.