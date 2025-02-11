28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı

Zorlu bir sürecin ardından görüntüsüyle barıştığını ifade eden genç kadın, bir süredir peruk takmadan hayatını sürdürüyor. Göğüs implantlarından kurtulduğunu anlatan Barbora Kropackova, ''Göğüslerinizin nasıl göründüğü o kadar da önemli değil. Eğer eşiniz göğüslerinizden memnun değilse, ona çok istiyorsa kendi göğüslerini yaptırabileceğini söyleyin'' dedi.