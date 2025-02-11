28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı
28 yaşındaki Çek diş hekimi Barbora Kropackova, göğüs büyütme ameliyatı yaptırdıktan sonra saç, kaş ve kirpiklerini kaybetti. Bu duruma göğsüne yerleştirilen silikon implantların neden olduğunu öne süren genç kadın, operasyondan 4 hafta sonra aynanın karşısında hüngür hüngür ağladığını anlattı.
Göğüslerinin daha dolgun görünmesi için bıçak altına yatan Barbora Kropackova, ameliyatın hemen ardından saçlarının tutam tutam dökülmeye başladığını fark etti. Silikon implantların, alopesi üniversalis adı verilen otoimmün hastalığı tetiklediğini belirten genç diş hekimi, operasyondan sonra daha da özgüvensiz hissettiğini söyledi.