28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı

28 yaşındaki Çek diş hekimi Barbora Kropackova, göğüs büyütme ameliyatı yaptırdıktan sonra saç, kaş ve kirpiklerini kaybetti. Bu duruma göğsüne yerleştirilen silikon implantların neden olduğunu öne süren genç kadın, operasyondan 4 hafta sonra aynanın karşısında hüngür hüngür ağladığını anlattı.

28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı - 1

Göğüslerinin daha dolgun görünmesi için bıçak altına yatan Barbora Kropackova, ameliyatın hemen ardından saçlarının tutam tutam dökülmeye başladığını fark etti. Silikon implantların, alopesi üniversalis adı verilen otoimmün hastalığı tetiklediğini belirten genç diş hekimi, operasyondan sonra daha da özgüvensiz hissettiğini söyledi.

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28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı - 2

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Kropackova, duş alırken saçlarının avuç avuç dökülerek ayaklarının dibine düştüğünü gördü.

28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı - 3

Silikon implantların tetikleyici bir etken olduğunu ifade eden Barbora Kropackova, "Ameliyattan sonra başka sağlık sorunları da yaşadım. Gözlerim seğirmeye başladı. Kas ve eklem ağrılarım oluştu'' dedi.

28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı - 4

Zorlu bir sürecin ardından görüntüsüyle barıştığını ifade eden genç kadın, bir süredir peruk takmadan hayatını sürdürüyor. Göğüs implantlarından kurtulduğunu anlatan Barbora Kropackova, ''Göğüslerinizin nasıl göründüğü o kadar da önemli değil. Eğer eşiniz göğüslerinizden memnun değilse, ona çok istiyorsa kendi göğüslerini yaptırabileceğini söyleyin'' dedi.

28 yaşındaki kadın göğüs büyütme ameliyatından sonra kel kaldı - 5
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