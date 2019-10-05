3. Adana Lezzet Festivali başladı

1 Adana Valiliğince organize edilen festival kapsamında Merkez Park'ta bir araya gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şefler ve diğer davetliler, Büyükşehir Belediyesinin bando takımı eşliğinde etkinliğin düzenleneceği alana kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, festivalin hayırlara vesile olmasını temenni etti.





2 "Üç gün boyunca ortasından nehir geçen efsane şehir Adana'da güne ciğerle başlayacak, şalgam suyu eşliğinde kebapla devam edeceksiniz. Karakuş tatlısıyla ağızlarınızı tatlandıracak, hararetinizi bici biciyle gidereceksiniz. Günü şırdanla, mumbarla noktalayacaksınız" diyen Demirtaş, misafirlerin üç gün sürecek lezzet yolculuğunda 200'ün üzerinde yerel ve geleneksel lezzeti tatma fırsatı yakalayacağını söyledi.

3 Demirtaş, Hatay ve Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerinin de bu yıl festivalde konuklara sunulacağını dile getirerek, bu yıl festivalin sloganını "Büyük Akdeniz Şöleni" olarak belirlediklerini kaydetti.

4 Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden dünyaca ünlü şeflerin festivale renk katacağını belirten Demirtaş, "Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten şeflerin 'gastro' şovlarını da hep birlikte izleyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Malta, Lübnan ve Fas’tan gelen konuklarımızın açacağı stantları hep beraber ziyaret edeceğiz. Endonezya, Kolombiya ve Güney Kore'den gelen konuklarımızı en iyi biçimde ağırlayacağız" diye konuştu.





5 Demirtaş, festival kapsamında tek şişte en uzun eti pişirme konusunda rekor denemesi yapacaklarını dile getirdi.

6 Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünüvar da kentte bulunmak ve festivalin parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

7 Kurul olarak yürüttükleri çalışmalara değinen Ünüvar, "Bugün kurulumuzun 40. toplantısını Adana'da yaptık" dedi.

8 Ünüvar, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Adana'nın lezzetlerini tadın ve bu lezzetlerin tadına doyulmaz olduğunu da bilin" ifadesini kullandı.

9 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da festivaldeki emeklerinden ötürü Vali Demirtaş'a teşekkürlerini sunarak, herkesi etkinliğe davet etti.

10 Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla mangal ateşi yakıldı.





11 Ünlü İtalyan usta Dario Cecchini ve Türk şef Cüneyt Asan, açılışa özel "gastro şov" gerçekleştirdi.

12 6 Ekim'de sona erecek etkinlikler fotoğraflar...

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