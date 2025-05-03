3 ayda 10 kilo veren obez köpek 'Duman', sahiplenmeyi bekliyor
Ankara'da düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 12 yaşındaki sokak köpeği 'Duman', veteriner kliniğinde koşu bandında yürütülüp, oyun parkurunda yaptırılan egzersiz ile 3 ayda 10 kilo verdi. İdeal kilosuna yaklaşan Duman, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor.
Sokakta aşırı kiloları nedeniyle yürümekte zorluk çeken sokak köpeği 'Duman'ı gören hayvanseverler, hayvanı alıp, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Duman'ın 55 kiloya ulaştığı ayrıca bel fıtığı bulunduğu belirlendi.