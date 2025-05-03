3 ayda 10 kilo veren obez köpek 'Duman', sahiplenmeyi bekliyor

''ŞU AN 45 KİLOYA DÜŞTÜ''

Yağmur Denli, Duman'ın öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitesinin nedenine göre uygulanacak tedaviyi belirlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Duman, yürüme problemi ile geldi ama aşırı kilolarımız vardı. 50 kilonun üstündeydi. Sokakta fazla iyi baktıkları için biraz fazla kilo almış ve yaşı ilerledikçe de o yükle birlikte bel fıtığı ile ilgili bir sorun yaşayıp, yürüme güçlüğü ve bir süre sonra da tamamen yürümeyi bırakma şeklinde bir şikayetle geldi kliniğimize. Önce yürümeye başladık. Bir yandan da kilo verdik. Kilo almasının sebebi tamamen fazla beslenme, dengesiz beslenme ve az hareketti. Ama şimdi yürüyoruz, koşuyoruz. Hatta hayatını o kadar keyifli idame ediyor ki kendi bile bunun farkında. Çok daha keyif alarak ve çok daha fazla hareket etmeye başladı. Duman, 55 kiloya yakın bir kiloyla merkezimize geldi. Şu an 45 kiloya düştü.''