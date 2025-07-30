3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde büyük keşif: ''İlk defa önemli bir örneğini gördük''
Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, bin 800 yıllık su dağıtım sistemi gün yüzüne çıkarıldı.
Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikteki kayalık tepede bulunan ve askeri yerleşimde dünyada bulunan son Mithras Tapınağı'nın ortaya çıkarıldığı kale, bilimsel kazılarla tarihe ışık tutuyor.