3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde

Haberler 29.12.2021 - 13:51
İsrail merkezli SavorEat'in geliştirdiği robot, etsiz biftek ve burger servis ediyor. Müşteriler yemeğin bitkisel protein miktarını, yağ oranını ve boyutunu bir telefon uygulamasıyla ayarlayabiliyor.
Üç boyutlu yazıcı aynı anda üç biftek ve burger hazırlayabiliyor. Ancak hamburgerleri bir insan görevli yapıyor.
SavorEat CEO'su Racheli Vizman dokusunun gerçek ete benzediğini söylediği bifteklerin patates, nohut ve bezelye karışımıyla yapıldığını belirtti.
Vizman, bifteğin hiçbir hayvansal protein içermediğine dikkat çekti.
Teknolojinin kullanıldığı BBB adlı restorandan Ahuva Turgeman, "Ara sıra et yiyen vejetaryenlerin, flexitarianların ve veganların ve arzularını karşılamak istiyoruz" diye konuştu.
Flex (esnek) ve vejetaryen kelimelerinin birleşimiyle oluşturulan flexitarian, vejetaryenliğin daha esnek bir şekli.
Sistemin ilerleyen zamanlarda başka restoran zincirlerinde de kullanılması hedefleniyor.
Vizman'ın Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Profesör Oded Şoseyov ve Profesör Ido Braslavski'yle 2018'de kurduğu SavorEat'in hisseleri, gelişmenin ardından yüzde 11 değer kazandı.