3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde

İsrail'in Herzliya kentindeki bir restoranda; malzemeleri ve pişirme süresini müşterinin zevkine göre ayarlayan 3 boyutlu yazıcı dün itibarıyla kullanılmaya başlandı. Robot şef; mönüye eklenen vegan biftek ya da etin, protein ve yağ oranını müşterinin isteğine göre ayarlayabiliyor.

Haberler 29.12.2021 - 13:51

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 1

merkezli SavorEat'in geliştirdiği robot, etsiz biftek ve burger servis ediyor. Müşteriler yemeğin bitkisel protein miktarını, yağ oranını ve boyutunu bir telefon uygulamasıyla ayarlayabiliyor.

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 2

Üç boyutlu yazıcı aynı anda üç biftek ve burger hazırlayabiliyor. Ancak hamburgerleri bir insan görevli yapıyor.

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 3

SavorEat CEO'su Racheli Vizman dokusunun gerçek ete benzediğini söylediği bifteklerin patates, nohut ve bezelye karışımıyla yapıldığını belirtti.

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 4

Vizman, bifteğin hiçbir hayvansal protein içermediğine dikkat çekti.

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 5

Teknolojinin kullanıldığı BBB adlı restorandan Ahuva Turgeman, "Ara sıra et yiyen vejetaryenlerin, flexitarianların ve veganların ve arzularını karşılamak istiyoruz" diye konuştu.

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 6

Flex (esnek) ve vejetaryen kelimelerinin birleşimiyle oluşturulan flexitarian, vejetaryenliğin daha esnek bir şekli.

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 7

Sistemin ilerleyen zamanlarda başka restoran zincirlerinde de kullanılması hedefleniyor.

3 boyutlu yazıcıdan çıkan biftek ve hamburgerler artık restoran mönüsünde - 8

Vizman'ın Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Profesör Oded Şoseyov ve Profesör Ido Braslavski'yle 2018'de kurduğu SavorEat'in hisseleri, gelişmenin ardından yüzde 11 değer kazandı.

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