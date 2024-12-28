3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu?
Yeni yapılan araştırmalar, insanların 3 milyon yıl önce yaşamış olan atası Lucy'nin, dik durarak koşabildiğini ancak hızının modern insanlardan çok geride olduğu ortaya çıkardı. Çalışmalarda Lucy'nin hızını simüle eden bilim insanları, maksimum koşma hızını saatte 18 kilometre olarak ölçtü.
İnsanların 3,2 milyon yıl önce yaşamış akrabası Lucy'nin koşma hızı, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalarla ortaya çıktı.
Hominin türü Australopithecus afarensis'in bilinen ilk örneği olan Lucy, 1974'te keşfedildiğinden beri, modern insanların evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor.
Ancak son yapılan çalışmalar, Lucy'nin dik durarak koşabilse de hızının modern insanlardan çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.