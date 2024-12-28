3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu?

Ancak Lucy’nin vücudunun üst kısmının büyük, kollarının uzun ve bacaklarının kısa olması, bu türün modern insanlar gibi hızlı koşamayacağına dair yaygın bir inanç oluşturmuştu.

Bu varsayımı test etmek isteyen bilim insanları, Lucy'nin iskelet ve kas anatomisinin dijital bir modelini çıkardılar.

Simülasyonlar kullanarak Lucy’nin koşma hızını incelediler ve bulguları Current Biology dergisinde yayımlandı.