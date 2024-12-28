3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu?

Yeni yapılan araştırmalar, insanların 3 milyon yıl önce yaşamış olan atası Lucy'nin, dik durarak koşabildiğini ancak hızının modern insanlardan çok geride olduğu ortaya çıkardı. Çalışmalarda Lucy'nin hızını simüle eden bilim insanları, maksimum koşma hızını saatte 18 kilometre olarak ölçtü.

3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu? - 1

İnsanların 3,2 milyon yıl önce yaşamış akrabası Lucy'nin koşma hızı, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalarla ortaya çıktı.

Hominin türü Australopithecus afarensis'in bilinen ilk örneği olan Lucy, 1974'te keşfedildiğinden beri, modern insanların evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Ancak son yapılan çalışmalar, Lucy'nin dik durarak koşabilse de hızının modern insanlardan çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.

YAŞAM HABERLERİ

3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu? - 2

Lucy'nin iskeleti, son derece iyi korunmuş bir şekilde bulunmuştu, bu sayede bilim insanları, türü ve evrimsel gelişimi hakkında önemli çıkarımlarda bulunabilmişti.

 2,9 ila 3,9 milyon yıl önce Doğu Afrika'da yaşayan Australopithecus afarensis türünün yaklaşık 4 milyon yıl önce iki ayak üstünde yürüyebildiği biliniyor.

3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu? - 3

Ancak Lucy’nin vücudunun üst kısmının büyük, kollarının uzun ve bacaklarının kısa olması, bu türün modern insanlar gibi hızlı koşamayacağına dair yaygın bir inanç oluşturmuştu.

Bu varsayımı test etmek isteyen bilim insanları, Lucy'nin iskelet ve kas anatomisinin dijital bir modelini çıkardılar.

Simülasyonlar kullanarak Lucy’nin koşma hızını incelediler ve bulguları Current Biology dergisinde yayımlandı.

3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu? - 4

Araştırma sonucunda, Lucy'nin maksimum koşma hızının saatte 18 kilometre civarında olduğu belirlendi. Bu hız, modern insanların hızından oldukça geride. Örneğin, ünlü atlet Usain Bolt’un hızı saatte yaklaşık 44 kilometreye ulaşırken, ortalama bir amatör koşucunun sprint hızı ise saatte 22 kilometre civarındadır.

3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu? - 5

Lucy'nin bacaklarında Aşil tendonu ve kısa kas liflerinin bulunmaması, bu düşük hızı açıklayan etmenlerden biri.

Aşil tendonu, modern insanların koşarken ayak bileklerini bükerek daha hızlı koşmalarını sağlayan önemli bir yapı.

3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu? - 6

Ancak Lucy'nin bacaklarında bu yapı eksikti, bu da hızını etkileyen bir diğer faktör oldu. Simülasyonlarda, bu tendon ve diğer ayak bileği kasları eklenerek tekrar test edilse de, Lucy'nin koşma hızı değişmedi.

Bilim insanları, bu bulguların, homininlerin evriminde insanların koşma becerisinin gelişimindeki önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtiyor. Makalede, "İnsanların vücut planındaki temel özellikler, gelişmiş koşu performansı için özel olarak evrimleşti" denildi.

3 milyon yıl önce yaşadı: Modern insanın atası ne kadar hızlı koşuyordu? - 7

Araştırmacılar, gelecek çalışmalarla Lucy’nin ve modern insanların koşu arasındaki farkların daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılabileceğini belirtiyor. Özellikle kolların ve gövdenin hareketi üzerine yapılacak simülasyonlarla, bu evrimsel farkların daha da netleşmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER