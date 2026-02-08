3 üniversite bitirdi. "Erkek işi" denilen meslekte Meryem fark yarattı

İzmir'de yaşayan Meryem Garip, mesleki tutkusunun ardından gitti. Erkek işi diyenlere kulak tıkayan Meryem, çıraklık ve kalfalık deneyimlerinden sonra usta olarak Otokent'te araba tamirciliği yapıyor. Saniyinin kadın ustası Meryem, kaporta, boya, motor ve genel bakım gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Babasının mesleğini devam ettirdiğini belirten Garip "Baba mesleği tabii ki bu en büyük etken bana. Daha sonra merak, daha sonra tabii üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra mesleğin içine tamamen girmiş oldum. Elimden geldiği kadar kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim.” ifadelerini kullandı.