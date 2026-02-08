3 üniversite bitirdi. "Erkek işi" denilen meslekte Meryem fark yarattı
08.02.2026 11:29
Son Güncelleme: 08.02.2026 11:31
İHA
İzmir'de otomobil tamirindeki titizliğiyle tanınan ve 3 üniversite mezunu olan 28 yaşındaki Meryem Garip, kendi tamirhanesinin başına geçti.
SANAYİNİN KADIN USTASI
İzmir'de yaşayan Meryem Garip, mesleki tutkusunun ardından gitti. Erkek işi diyenlere kulak tıkayan Meryem, çıraklık ve kalfalık deneyimlerinden sonra usta olarak Otokent'te araba tamirciliği yapıyor. Saniyinin kadın ustası Meryem, kaporta, boya, motor ve genel bakım gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.
Babasının mesleğini devam ettirdiğini belirten Garip "Baba mesleği tabii ki bu en büyük etken bana. Daha sonra merak, daha sonra tabii üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra mesleğin içine tamamen girmiş oldum. Elimden geldiği kadar kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim.” ifadelerini kullandı.
"KADINLARIN SEKTÖRDE SAYISI ARTTIRILMALI"
Sektörde daha fazla kadın olması gerektiğini savunan Meryem Usta, gelen olumsuz yorumları zamanla aşacağını belirtti. Kadınlara destek olmak için hazır olduğunu belirten Meryem Garip "Keşke hani benim gibi böyle disiplinli, özverili çalışan daha fazla kadın olsa da onlar da benimle birlikte çalışsalar. Çünkü kadınların verdiği özveri daha farklı oluyor her zaman tabii ki. Gençlerimize de ve arkadaşlarımıza da yollarını açmak, önlerini aydınlatmak isteriz elimizden geldiği kadar" açıklamasında bulundu.
MÜŞTERİLER MEMNUN
Meryem Garip'in işçiliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve otomobilini Meryem Usta'ya emanet eden müşterilerden Adil Han ise, "Ya en başta derler ki yani bu erkek işi olarak addediliyor ama Meryem'in ben öncesini de biliyorum. Bu babasının yanında yetişti. Sanayide yıllar boyunca bu işi yaptı. Onun dışında bağımsız olarak bayağı bu işle alakalı firmalarda çalıştı ve şu anda da işinde çok iyi. Gönül rahatlığıyla güveniyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.