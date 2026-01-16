3 yıl boyunca okulun tek öğrencisiydi. Hasret yeni okulunda ilk karnesini aldı

Okulun Rehber Öğretmeni Şakir Erzen, yeni gelen öğrencileri Hasret Aydın için şöyle konuştu:

“Hasret kızımız, okulumuzda birinci dönemini bitirdi. Hasret, bildiğiniz gibi daha önceki okulunda tek öğrenciydi ve sosyalleşme ile ilgili ihtiyaçları vardı. Okulumuza geldikten sonra gayet iyi bir uyum sağladı. Derslerinde ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde iyi bir ilerleme gerçekleştirdi. Biz de kendisine destek sağlıyoruz. Hasret, şu an çok mutlu, karnesini de aldı. İnşallah ikinci dönem tekrardan birlikte eğitime devam edeceğiz.”