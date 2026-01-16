3 yıl boyunca okulun tek öğrencisiydi. Hasret yeni okulunda ilk karnesini aldı
Van'da bir mezrada 3 yıl boyunca "okulun tek öğrencisi" olarak eğitim gören Hasret Aydın, yeni okulundaki ilk karnesini aldı.
Gürpınar ilçesine 78 kilometre uzaklıktaki Yaşlıdal mezrasındaki okulda 3 yıl boyunca tek başına eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi Hasret Aydın, ailesinin İpekyolu ilçesine taşınmasıyla bu yıl Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'nda eğitim görmeye başladı. Yeni okulunda öğretmenleri ve yeni arkadaşlarıyla bir dönemi deviren 10 yaşındaki Aydın, sınıf arkadaşlarıyla karne almanın mutluluğunu yaşadı.
"ÖĞRETMENİMİ VE OKULUMU ÖZLEYECEĞİM"
Yeni okulunda güzel vakit geçiren Aydın, sınıf arkadaşlarıyla olmaktan, onlarla vakit geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tatilini ise kitap okuyup, ders çalışacağını söyleyen Hasret, boş vakitlerinde de arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak tatilini değerlendireceğini ekledi. Tatil planlarını anlatan Hasret Aydın, “Öğretmenimi ve okulumu çok özleyeceğim” diyerek cümlelerini noktaladı.
"SOSYAL İLİŞKİLERİNDE İYİ BİR İLERLEME KAYDETTİ"
Okulun Rehber Öğretmeni Şakir Erzen, yeni gelen öğrencileri Hasret Aydın için şöyle konuştu:
“Hasret kızımız, okulumuzda birinci dönemini bitirdi. Hasret, bildiğiniz gibi daha önceki okulunda tek öğrenciydi ve sosyalleşme ile ilgili ihtiyaçları vardı. Okulumuza geldikten sonra gayet iyi bir uyum sağladı. Derslerinde ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde iyi bir ilerleme gerçekleştirdi. Biz de kendisine destek sağlıyoruz. Hasret, şu an çok mutlu, karnesini de aldı. İnşallah ikinci dönem tekrardan birlikte eğitime devam edeceğiz.”