30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

AZ HAREKET, YÜKSEK RİSK

Elde edilen bulgulara göre, gün içinde daha fazla hareket eden hastaların kalp krizi veya ölüm gibi ciddi sağlık sorunları yaşama riski, hareketsiz kalanlara kıyasla çok daha düşük çıktı.



Oturma süresini yürüyüş veya ev işleriyle değiştirenlerde risk %50 azaldı.



Orta ila yüksek yoğunluklu egzersiz yapanlarda bu oran %61’e kadar çıktı.



Hatta sadece 30 dakikalık hareketsiz sürenin uykuyla değiştirilmesi bile, ölüm ya da acil servise gitme riskini altıda bir oranında azalttı.



Araştırmacılar, en az hareket edenlerin, en aktif hastalara kıyasla bir yıl içinde ölme ihtimalinin 2,5 kat daha fazla olduğunu belirledi.