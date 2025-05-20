30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
İngiltere merkezli yapılan yeni bir araştırma, hareketsiz geçen yalnızca 30 dakikanın bile yürüyüş gibi basit aktivitelerle değiştirilmesinin, ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Özellikle kalp rahatsızlığı riski taşıyan kişiler için bu bulgular, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerin ne denli hayati olduğunu gözler önüne seriyor.
Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi’nden bilim insanları, göğüs ağrısı gibi kalp krizi belirtileriyle hastaneye başvuran 600’den fazla kişiyi takip etti. Çalışma kapsamında, hastaların taburcu olduktan sonra 30 gün boyunca fiziksel aktiviteleri takip edildi. Bir yıl sonunda ise sağlık durumları değerlendirildi.