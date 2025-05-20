30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

İngiltere merkezli yapılan yeni bir araştırma, hareketsiz geçen yalnızca 30 dakikanın bile yürüyüş gibi basit aktivitelerle değiştirilmesinin, ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Özellikle kalp rahatsızlığı riski taşıyan kişiler için bu bulgular, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerin ne denli hayati olduğunu gözler önüne seriyor.

30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor - 1

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi’nden bilim insanları, göğüs ağrısı gibi kalp krizi belirtileriyle hastaneye başvuran 600’den fazla kişiyi takip etti. Çalışma kapsamında, hastaların taburcu olduktan sonra 30 gün boyunca fiziksel aktiviteleri takip edildi. Bir yıl sonunda ise sağlık durumları değerlendirildi.

YAŞAM HABERLERİ

30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor - 2

AZ HAREKET, YÜKSEK RİSK

Elde edilen bulgulara göre, gün içinde daha fazla hareket eden hastaların kalp krizi veya ölüm gibi ciddi sağlık sorunları yaşama riski, hareketsiz kalanlara kıyasla çok daha düşük çıktı.

Oturma süresini yürüyüş veya ev işleriyle değiştirenlerde risk %50 azaldı.

Orta ila yüksek yoğunluklu egzersiz yapanlarda bu oran %61’e kadar çıktı.

Hatta sadece 30 dakikalık hareketsiz sürenin uykuyla değiştirilmesi bile, ölüm ya da acil servise gitme riskini altıda bir oranında azalttı.

Araştırmacılar, en az hareket edenlerin, en aktif hastalara kıyasla bir yıl içinde ölme ihtimalinin 2,5 kat daha fazla olduğunu belirledi.

30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor - 3

BASİT HAREKETLER HAYAT KURTARIYOR

Çalışmanın başyazarı Dr. Keith Diaz, sonuçların “maraton koşmaya gerek yok, az hareket bile büyük fark yaratır” mesajı verdiğini söyledi. Uyku süresinin bile sağlığı olumlu etkileyebildiğini vurgulayan Diaz, “Uyku, özellikle sağlık sorunları sonrasında vücudu onaran temel bir ihtiyaç” dedi.


30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor - 4

Batı Virginia Üniversitesi'nden epidemiyoloji uzmanı Prof. Bethany Barone Gibbs ise, düşük yoğunluklu hareketlerin bile kalp sağlığı üzerinde büyük fayda sağladığını belirtti. “Evi toplamak, yürüyüş yapmak, yemek pişirmek ya da bahçeyle uğraşmak gibi basit aktiviteler bile önemlidir” diye konuştu.


30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor - 5

Araştırma sonuçları, İngiliz kalp sağlığı yardım kuruluşlarının son uyarılarıyla da örtüşüyor. Kuruluşlara göre, İngiltere’de çalışma çağındaki bireyler arasında kardiyovasküler ölümler 2019’dan bu yana %18 arttı.


30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor - 6

Benzer şekilde, geçtiğimiz hafta yayımlanan bir başka araştırma ise, ne kadar egzersiz yapılırsa yapılsın, uzun süreli oturmanın Alzheimer riskini artırabileceğine dikkat çekti.

30 dakikalık basit değişiklik: Ani kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor - 7


İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), kalp sağlığını korumak için haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta veya 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyor. Orta yoğunlukta aktiviteler arasında tempolu yürüyüş ve bahçe işleri; yoğun egzersizler arasında ise bisiklete binme ve yüzme yer alıyor.

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