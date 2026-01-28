30 gün bayatlamayan ekmek. Taptaze kalmasının sırrı buymuş

Ekmeğin küflenmesini engellemek sandığınızdan daha kolay olabilir. Çünkü bunun için basitçe uygulanacak yöntemlerden var. Ekmeğim küflenmesini önlemek için en sık uygulanan çözüm önerilerinden biri ekmeği dondurma yöntemi. Öncelikle somun ekmeği istediğiniz şekilde dilimleyin. Saklamak için buzdolabı poşetine koyun ve havasını alarak ağzını bağlayın. Ekmekleri yemek istediğinizde, önce poşetten çıkartın ve yağlı kağıdın içinde çözülmesini bekleyin.

Bir diğer yöntem ise ekmeği serin yerde saklama uygulaması. Ekmeği serin yerde saklamaya özen göstererek küflenmesini engelleyebilmek mümkün. Ekmeği serin ve kuru bir yerde saklamak raf ömrünü uzatır. Bunun için kapanabilen bir ekmeklik alabilirsiniz. Ekmekliği fırın, ocak, doğalgaz gibi ısıtıcılardan uzağa yerleştirin.