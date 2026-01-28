30 gün bayatlamayan ekmek. Taptaze kalmasının sırrı buymuş
28.01.2026 10:57
Son Güncelleme: 28.01.2026 11:06
İHA
Manisa'nın Demirci ilçesinde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.3 saat boyunca pişirilen bu ekmekler iddiaya göre 30 gün boyunca bayatlamadan saklanabiliyor.
Demirci ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Bölgede yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlarla hazırlanan hamurlar, hamur makinesinde yoğrulduktan sonra tek tek şekillendirilerek taş fırınlara sürülüyor. Meşe odunu ile yakılan fırınlarda yaklaşık 3 saat boyunca pişirilen ekmekler, kızararak sofralara geliyor.
Doğal ve katkısız yöntemlerle üretilen taş fırın ekmeklerinin, yaklaşık 20 ila 30 gün boyunca bozulmadan tazeliğini koruduğu belirtilirken, buzdolabında muhafaza edilmesi halinde daha uzun süre saklanabildiği ifade ediliyor. Fırından yeni çıkan sıcak ekmeklerin, özellikle tereyağı sürülerek tüketildiği kaydediliyor.
Mahalle sakinlerinden Ayşe Karakoç, taş fırın ekmeklerinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Organik buğdaydan yapılan ve meşe odunuyla pişirilen bu ekmekler hem çok lezzetli hem de sağlıklı. Herkesin bu doğal ekmekleri tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.
Kızılca Mahallesi'nde taş fırınlarda ayda ortalama 30 adet ekmek üretildiği, atalardan miras kalan bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü öğrenildi.
EKMEKLERİN RAF ÖMRÜ NASIL UZATILIR?
Taze ekmeğin raf ömrünü uzatmak için uygulanması gereken birkaç basit ipucu var. Taze ekmeği direkt güneş ışından uzak tutarak, serin ve kuru bir ortamda saklamak ideal olabilir. Ekmeği dilimleyerek hava geçirmez poşetlerde derin dondurucuda saklamak, tazeliğini korumasını sağlar.Taze ekmeğin koku yapmaması lezzetinin değişmemesi için de önemli.
EKMEĞİN KÜFLENMESİ NASIL ÖNLENİR?
Ekmeğin küflenmesini engellemek sandığınızdan daha kolay olabilir. Çünkü bunun için basitçe uygulanacak yöntemlerden var. Ekmeğim küflenmesini önlemek için en sık uygulanan çözüm önerilerinden biri ekmeği dondurma yöntemi. Öncelikle somun ekmeği istediğiniz şekilde dilimleyin. Saklamak için buzdolabı poşetine koyun ve havasını alarak ağzını bağlayın. Ekmekleri yemek istediğinizde, önce poşetten çıkartın ve yağlı kağıdın içinde çözülmesini bekleyin.
Bir diğer yöntem ise ekmeği serin yerde saklama uygulaması. Ekmeği serin yerde saklamaya özen göstererek küflenmesini engelleyebilmek mümkün. Ekmeği serin ve kuru bir yerde saklamak raf ömrünü uzatır. Bunun için kapanabilen bir ekmeklik alabilirsiniz. Ekmekliği fırın, ocak, doğalgaz gibi ısıtıcılardan uzağa yerleştirin.