30 gün boyunca her gün 5 adet ıslatılmış badem tüketmenin 10 yararı

İLTİHAPLANMAYI ÖNLEYİCİ

Bademler iltihap gidericidir. Islatılmış bademler, vücuttaki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan E vitamini ve bazı polifenoller gibi antioksidanlar içerir. Bu, zamanla eklem ağrısı veya hatta kalp hastalığı gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olan iltihabı azaltabilir.



RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR



Bademler sabahları zihni canlandırır. Besin değerlerinin yanı sıra, güne ıslatılmış bademle başlamak, bilinçli bir sabah ritüeli oluşturur. Bademleri 30 gün boyunca her gün tüketmek, ruh halinizi iyileştirebilecek ve güne pozitif bir ton kazandırabilecek bir rutin ve sakinlik hissi yaratır.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.