30 gün boyunca her gün 5 adet ıslatılmış badem tüketmenin 10 yararı
Yaklaşık bir ay boyunca günde sadece 5 adet ıslatılmış badem yemek, vücutta gözle görülür değişikliklere neden olabilir. İşin sırrı sadece besin profillerinde değil, aynı zamanda ıslatmanın bademlerin yapısını değiştirerek sindirimini kolaylaştırması ve besin emilimini artırmasında yatıyor. İşte suda bekletilerek tüketilen bademin faydaları.
SİNDİRİM DÜZENLEYİCİ
Çiğ bademler bazen midede ağır hissettirebilir. Bademleri suda bekletmek, kahverengi kabuklarında bulunan ve sindirimi ve besin emilimini engelleyen tanen ve fitik asit miktarını azaltır. Bu da midenin bademleri daha kolay sindirmesini sağlayarak şişkinlik veya rahatsızlığı önler.