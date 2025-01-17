30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi

ABD'nin New York şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Shade Martin, geçmeyen eklem ağrıları sonrası yalnızca meyveyle beslenmek gibi radikal bir karar aldı. 30 gün boyunca sadece ananas, çilek, muz ve mango gibi alkali meyveler tüketen Martin, kilo vermesinin yanı sıra regl ağrılarının da azaldığını öne sürdü.

30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi - 1

Diyetin ilk aşamasında yalnızca karpuz yiyen Martin, altıncı günden sonra üzüm tüketmeye başladı. Martin, bu kısıtlı diyete rağmen doğal şekerlerin sağladığı yavaş enerji salınımı sayesinde daha enerjik hissettiğini ve düşüncelerinin berraklaştığını anlattı. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre, özellikle yaban mersini ve çilek tüketimi, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.

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30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi - 2

Shade Martin, sıra dışı diyet sonrası adet kramplarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını ve 10 kilo verdiğini söyledi. Ancak, bu tür bir diyeti herkese önermiyor.

30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi - 3

Georgia Üniversitesi'nden diyetisyen Dr. Tracey Brigman de böylesine kısıtlayıcı bir diyeti kimsenin denememesi gerektiğini belirtiyor.

30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi - 4

Shade Martin, sadece üzümle beslendiği dönem, balgam ve mukus üretiminin arttığını ifade etti.

30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi - 5

Diyetin, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gözlemleyen Martin, meyvelerin yüksek lif içeriği sayesinde normalden daha fazla dışkıladığını öne sürdü.

Martin'in sıra dışı beslenme rutini, cilt sağlığı üzerinde de şaşırtıcı sonuçlar verdi. ABD'li kadın, başlangıçta cildinin parladığını ancak toksinlerin dışarı atılmasıyla birlikte bazı sivilcelerin çıktığını söyledi.

30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi - 6

30 gün sonunda 10 kilo veren Martin, diyete başlarken kalori saymadığını ve yalnızca vücudunun ihtiyaçlarını dinlediğini vurguladı. Amerikan Beslenme Rehberi, yetişkinlerin günde 1,5 ila 2 su bardağı meyve tüketmesini öneriyor ancak CDC verilerine göre, ABD’deki yetişkinlerin sadece yüzde 10’u bu öneriye uyuyor.

Uzmanlar, Shade Martin'in ses getiren diyetini, besin değerleri açısından riskli olabileceği gerekçesiyle sakıncalı buluyor.

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