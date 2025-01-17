30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi

Diyetin ilk aşamasında yalnızca karpuz yiyen Martin, altıncı günden sonra üzüm tüketmeye başladı. Martin, bu kısıtlı diyete rağmen doğal şekerlerin sağladığı yavaş enerji salınımı sayesinde daha enerjik hissettiğini ve düşüncelerinin berraklaştığını anlattı. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre, özellikle yaban mersini ve çilek tüketimi, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.