30 gün boyunca sadece meyve yersek ne olur? İşte vücuda 6 inanılmaz etkisi
ABD'nin New York şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Shade Martin, geçmeyen eklem ağrıları sonrası yalnızca meyveyle beslenmek gibi radikal bir karar aldı. 30 gün boyunca sadece ananas, çilek, muz ve mango gibi alkali meyveler tüketen Martin, kilo vermesinin yanı sıra regl ağrılarının da azaldığını öne sürdü.
Diyetin ilk aşamasında yalnızca karpuz yiyen Martin, altıncı günden sonra üzüm tüketmeye başladı. Martin, bu kısıtlı diyete rağmen doğal şekerlerin sağladığı yavaş enerji salınımı sayesinde daha enerjik hissettiğini ve düşüncelerinin berraklaştığını anlattı. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre, özellikle yaban mersini ve çilek tüketimi, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.