30 Mart Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs bedava mı, ücretli mi?

Ramazan Bayramında toplu taşıma araçlarından marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüsü kullanmaya hazırlananlar ücretli olup olmadığını merak ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma araçlarına ilişkin alınan karar açıklandı. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başladı ve 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs için alınan karar…

30 Mart Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs bedava mı, ücretli mi? - 1

Ankara, İstanbul, İzmir gibi kalabalık nüfuslu şehirlerde özellikle bayramlaşma amacıyla milyonlarca insan yola çıkacak. Bayram tatilini değerlendirerek özellikle yoğun nüfuslu illerde boş yolları kullanmak isteyenler ise genellikle toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlarken 1 Nisan Pazar günü son bulacak. 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlar ise 2,3,4 Nisan ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Peki Bugün marmaray, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…

YAŞAM HABERLERİ

30 Mart Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs bedava mı, ücretli mi? - 2

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan bilginin yanı sıra İETT’den yapılan açıklamada Ramazan Bayramı’nda 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre ise “ 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 00.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak." denildi.

30 Mart Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs bedava mı, ücretli mi? - 3

İZMİR’DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDEVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar yurttaşlar toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

30 Mart Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs bedava mı, ücretli mi? - 4

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA KARARI

EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarımız (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. 

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