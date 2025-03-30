30 Mart Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs bedava mı, ücretli mi?

Ankara, İstanbul, İzmir gibi kalabalık nüfuslu şehirlerde özellikle bayramlaşma amacıyla milyonlarca insan yola çıkacak. Bayram tatilini değerlendirerek özellikle yoğun nüfuslu illerde boş yolları kullanmak isteyenler ise genellikle toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlarken 1 Nisan Pazar günü son bulacak. 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlar ise 2,3,4 Nisan ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Peki Bugün marmaray, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…