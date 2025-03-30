30 Mart Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs bedava mı, ücretli mi?
Ramazan Bayramında toplu taşıma araçlarından marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüsü kullanmaya hazırlananlar ücretli olup olmadığını merak ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma araçlarına ilişkin alınan karar açıklandı. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başladı ve 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, marmaray, otobüs, metro, tramvay, metrobüs için alınan karar…
Ankara, İstanbul, İzmir gibi kalabalık nüfuslu şehirlerde özellikle bayramlaşma amacıyla milyonlarca insan yola çıkacak. Bayram tatilini değerlendirerek özellikle yoğun nüfuslu illerde boş yolları kullanmak isteyenler ise genellikle toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlarken 1 Nisan Pazar günü son bulacak. 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlar ise 2,3,4 Nisan ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Peki Bugün marmaray, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…