30 veya 45 dakika: Günlük yürüyüş için ideal zaman hangisidir?

Yürümenin faydaları fiziksel faydalarla sınırlı değildir, aynı zamanda ruh halinizi ve yaratıcı düşüncenizi iyileştirmede de önemli bir rol oynar. Yürüyüş kilo yönetimi, kalp sağlığı ve zihinsel refahla bağlantılıdır. Çoğu insan genellikle her gün 10.000 adım hedefine ulaşmaya çalışır ve bu, kalp hastalığı, diyabet ve depresyon risklerinin daha düşük olmasıyla ilişkilidir. 2022 tarihli bir çalışma, İngiltere'de yaşayan 78.430 yetişkinde günlük adım sayısını ve olay demansı yoğunluğunu inceledi.



Demans riskini düşürmek için günde yaklaşık 9800 adımın optimum olabileceğini buldular. Ayrıca, günde yaklaşık 3800 adımlık minimum bir dozun %25 daha düşük demans insidansıyla ilişkili olduğunu buldular.

GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜYÜNCE NE OLUR?



Sağlık uzmanları genellikle haftalık 150 dakikalık kılavuza ulaşmak için tempolu yürüyüş gibi en az 30 dakikalık orta yoğunlukta aktivite önermektedir. Bu süre, ruh halini ve kan şekeri kontrolünü iyileştirirken kalp hastalığı, diyabet ve depresyon risklerini azaltır.



American Journal of Physiology'de yayınlanan 2013 tarihli bir çalışma, günlük 30 dakikalık egzersizin kilo kaybı için 60 dakika kadar etkili olduğunu buldu.





