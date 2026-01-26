30 yıl biriktirdi şimdi hobisini sergiliyor. Hikayesi motosiklet maketiyle başladı

30 yıl önce başladığı koleksiyonunun yıllar geçtikçe genişlediğini anlatan Çetinkaya, çocukluğundan beri motosikletlere hayranlık duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"1995-1996 yıllarında bir tane MotoGP motoru almıştım, ondan sonra biriktirmeye başladım. İlk etapta MotoGP motosikletlerini biriktiriyordum, daha sonra başka bir yerde böyle bir koleksiyon denk geldi. Son zamanlarda sayısı 400'ü geçmiştir."