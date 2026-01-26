30 yıl biriktirdi şimdi hobisini sergiliyor. Hikayesi motosiklet maketiyle başladı
26.01.2026 14:56
İHA
Düzce'de nalbur ve hırdavatçılık yapan Aydın Çetinkaya, 30 yıldır biriktirdiği motosiklet maketlerini, iş yerindeki özel vitrininde sergiliyor.
Düzce'de uzun yıllardır ticaretle uğraşan Aydın Çetinkaya, gençlik yıllarında başlayan motosiklet merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. 1995 yılında MotoGP yarışlarında kullanılan bir motosikletin maketini alarak başlayan hikaye, 30 yılda 400'ü aşkın parçayla devam ediyor.
Hırdavat malzemeleriyle dolu dükkanının bir kısmında koleksiyonunu sergileyen Çetinkaya, motosikletin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirtiyor. Çetinkaya aynı zamanda koleksiyonerliğin yanı sıra aktif bir motosiklet kullanıcısı olduğunu da söyledi.
30 YILLIK KOLEKSİYON
30 yıl önce başladığı koleksiyonunun yıllar geçtikçe genişlediğini anlatan Çetinkaya, çocukluğundan beri motosikletlere hayranlık duyduğunu belirterek şöyle devam etti:
"1995-1996 yıllarında bir tane MotoGP motoru almıştım, ondan sonra biriktirmeye başladım. İlk etapta MotoGP motosikletlerini biriktiriyordum, daha sonra başka bir yerde böyle bir koleksiyon denk geldi. Son zamanlarda sayısı 400'ü geçmiştir."
"TÜRKİYE'DE GİTMEDİĞİM YER YOK"
Motosikletle seyahat etmeyi sevdiğini söyleyen Çetinkaya, motosiklet merakıyla büyüdüğünü ve motosikletle farklı deneyimler yaşadığını anlatırken "Farklı yerleri geziyor, farklı lezzetleri tadıyorum. Bugün Türkiye'de gitmediğim yer yok, Avrupa'nın da birçok yerine gittim" dedi.
Bu tutkusunun ailesi tarafından da desteklendiğini belirten Çetinkaya, çocuklarının da koleksiyonuna büyük ilgi gösterdiğini belirtti.