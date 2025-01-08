30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu

Gousto tarafından hazırlanan ve 2025 yılında MailOnline'da yayımlanan çarpıcı bir rapora göre, sağlıksız beslenme alışkanlıkları hız kesmeden devam ederse, gelecekte insanların karşı karşıya kalabileceği ürkütücü bir tabloyla karşılaşacağız. Raporda, yapay zeka kullanılarak, aşırı işlenmiş gıdalarla beslenen bireylerin 30 yıl içinde nasıl görünebileceği gözler önüne seriliyor.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 1

Yapay zeka tarafından tasarlanan "Michael" modeli, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının neden olabileceği ciddi sağlık sorunlarını simgeleyen çarpıcı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, yıllar boyunca aşırı işlenmiş gıdalarla beslenmenin insan vücudu üzerinde yaratabileceği zararlı etkileri dramatik bir şekilde gözler önüne seriyor. Omuzları çökmüş, büyük ve şişkin göbeği ile sarkık göğüsleri altında ezilmiş bir vaziyette. Cildi, yıllarca kötü beslenmenin sonucu olarak sivilcelerle kaplı ve bacakları şişmiş, enfekte yaralarla dolu. Yorgun, sararmış göz halkalarıyla çevrili, solgun gözleriyle bakıyor.

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30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 2

Ancak Michael'ın sorunları sadece dış görünüşüyle sınırlı değil. Sağlık durumunu daha da kötüleştiren astım, depresyon ve anksiyete gibi kronik rahatsızlıklarla boğuşuyor. Uyku problemleri de cabası. Bu durumlar, aşırı kilo ile hem tetiklenmiş hem de şiddetlenmiş durumda. Michael, aynı zamanda tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riski taşıyor. Bu riskler, onu olası bir kalp krizi veya felç için yüksek bir aday haline getiriyor.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 3

Bu korkutucu gelecek senaryosu, halk sağlığı yetkilileri ve beslenme uzmanları arasında büyük bir endişe yarattı. Sağlıksız beslenmenin uzun vadeli etkilerini gözler önüne seren bu rapor, toplumu daha sağlıklı yaşam alışkanlıklarına teşvik etmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, dengeli ve doğal beslenme alışkanlıklarına dönülmezse, bireylerin ve toplumların genel sağlık durumunun dramatik bir şekilde kötüleşeceği konusunda uyarıyor.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 4

ACİL BİR DEĞİŞİKLİK SİNYALİ VERİYOR

Gousto'nun bu çalışması, beslenme düzenlerimizde acil bir değişiklik yapma gerekliliğini vurguluyor ve daha sağlıklı bir geleceğe yönelik önemli bir çağrıda bulunuyor.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 5

SEBEBİ AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR

Çalışmanın amacı, günümüz beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve İngiltere'de sağlıksız beslenmeye ışık tutmak. Son birkaç on yıldır, aşırı işlenmiş ve katkı maddeleriyle dolu olan ultra işlenmiş gıdalar, modern İngiliz beslenmesinin temel unsuru haline geldi.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 6

Giderek artan kanıtlar, gazlı içeceklerin, bisküvilerin ve hazır yemeklerin kanser de dahil olmak üzere bir dizi sağlık zararından sorumlu olduğunu gösteriyor.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 7

DAHA GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜ TETİKLİYOR 

Yapılan araştırmalar, UPF'si yüksek besinlerle beslenen kişilerin daha genç yaşta öldüğünü ortaya koydu. Ancak şaşırtıcı olan, bu besinlerin ortalama bir yetişkinin beslenmesinin yüzde 57'sini, daha da endişe verici olanı ise bir çocuğun beslenmesinin yüzde 66'sını oluşturmasıdır.

Resmi veriler, İngiltere'nin diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla UPF tükettiğini gösteriyor.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 8
30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 9
30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 10

OBEZ KİŞİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Obezite oranları son birkaç on yılda hızla arttı ve en son veriler yetişkinlerin dörtte birinin obez olduğunu, yani hastalık riskini artırdığı bilinen seviyelerde aşırı kilo taşıdığını gösteriyor.

Ancak şaşırtıcı olan, bu besinlerin ortalama bir yetişkinin beslenmesinin yüzde 57'sini, daha da endişe verici olanı ise bir çocuğun beslenmesinin yüzde 66'sını oluşturmasıdır.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 11

Resmi veriler, İngiltere'nin diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla UPF tükettiğini gösteriyor.

Obezite oranları son birkaç on yılda hızla arttı ve en son veriler yetişkinlerin dörtte birinin obez olduğunu, yani hastalık riskini artırdığı bilinen seviyelerde aşırı kilo taşıdığını gösteriyor.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 12

PEK ÇOK FARKLI KANSER TÜRÜNÜN DOĞRUDAN NEDENİ

Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun (WCRF) beslenme uzmanı ve sağlık bilgisi ve tanıtım yöneticisi Matthew Lambert, MailOnline'a yaptığı açıklamada, "İnsanlara aşırı işlenmiş, doymuş yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekleri daha az tüketmelerini öneriyoruz." dedi.

30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu - 13

Riskin abur cuburun kendisinden mi yoksa çok miktarda tüketildiğinde kilo alma riskinin artmasından mı kaynaklandığının henüz netlik kazanmadığını da sözlerine ekliyor.

Ancak obezitenin pek çok farklı kanser türünün doğrudan nedeni olduğu da biliniyor

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