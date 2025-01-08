30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu
Gousto tarafından hazırlanan ve 2025 yılında MailOnline'da yayımlanan çarpıcı bir rapora göre, sağlıksız beslenme alışkanlıkları hız kesmeden devam ederse, gelecekte insanların karşı karşıya kalabileceği ürkütücü bir tabloyla karşılaşacağız. Raporda, yapay zeka kullanılarak, aşırı işlenmiş gıdalarla beslenen bireylerin 30 yıl içinde nasıl görünebileceği gözler önüne seriliyor.
Yapay zeka tarafından tasarlanan "Michael" modeli, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının neden olabileceği ciddi sağlık sorunlarını simgeleyen çarpıcı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, yıllar boyunca aşırı işlenmiş gıdalarla beslenmenin insan vücudu üzerinde yaratabileceği zararlı etkileri dramatik bir şekilde gözler önüne seriyor. Omuzları çökmüş, büyük ve şişkin göbeği ile sarkık göğüsleri altında ezilmiş bir vaziyette. Cildi, yıllarca kötü beslenmenin sonucu olarak sivilcelerle kaplı ve bacakları şişmiş, enfekte yaralarla dolu. Yorgun, sararmış göz halkalarıyla çevrili, solgun gözleriyle bakıyor.