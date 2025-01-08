30 yıl sonra erkekler böyle görünecek! Yapay zeka işlenmiş gıda diyetinin sonuçlarını ortaya koydu

Ancak Michael'ın sorunları sadece dış görünüşüyle sınırlı değil. Sağlık durumunu daha da kötüleştiren astım, depresyon ve anksiyete gibi kronik rahatsızlıklarla boğuşuyor. Uyku problemleri de cabası. Bu durumlar, aşırı kilo ile hem tetiklenmiş hem de şiddetlenmiş durumda. Michael, aynı zamanda tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riski taşıyor. Bu riskler, onu olası bir kalp krizi veya felç için yüksek bir aday haline getiriyor.