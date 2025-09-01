30 yıl süren araştırma sona erdi: Sağlıklı görünen insanlar neden kalp krizi geçiriyor?

Daily Mail'de yer alan haberde Dr. Paul Ridker şu ifadeleri kullandı:

“Vücudunda enflamasyon olan bireyler, yaşam tarzlarını ve davranışlarını değiştirmeye yönelik önlemler almalı. Ancak bu kişilere statin tedavisi de uygulanmalı. Çünkü bu, riski azaltmada önemli bir rol oynayabilir.



Kalp krizi ve felç geçiren ancak hiçbir standart risk faktörüne sahip olmayan kadınlar, doktorların kullandığı mevcut risk hesaplama yöntemleriyle tespit edilemiyor. Ancak verilerimiz, bu ‘görünüşte sağlıklı’ ancak enflamasyonlu kadınların aslında ciddi bir yaşam boyu risk taşıdığını açıkça gösteriyor.”



Bu kadınları 40’lı yaşlarında belirlemeli ve önleyici tedaviye erken başlamalıyız. 70’li yaşlarda hastalık yerleştiğinde, çoğu zaman artık çok geç oluyor.”





