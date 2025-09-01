30 yıl süren araştırma sona erdi: Sağlıklı görünen insanlar neden kalp krizi geçiriyor?
Yeni bir araştırma, dışarıdan sağlıklı görünen kişilerin neden ani kalp krizi ve felç geçirebildiğini ortaya koydu.
Verilere göre sigara içmeyen, yüksek tansiyonu, yüksek kolesterolü veya diyabeti olmayan kişilerin neredeyse yarısı, yine de kalp krizi ya da felç geçirme riski taşıyor. Bu gibi hastalıklar genellikle “standart değiştirilebilir risk faktörleri” (SMuRFs) olarak tanımlanıyor. Ancak geçmiş veriler, özellikle sağlıklı görünen kadınlarda da bu tür ciddi kardiyovasküler olayların sıkça yaşandığını gösteriyor.