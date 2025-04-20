30 yıldır nisan yağmurunu şifa niyetine içiyor: ''Bunu yapmayı kayınvalidemden öğrendim''
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Naciye Aydın, kayınvalidesinden öğrendiği gelenekle 30 yıldır her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktirip içiyor.
Evlerinin çatısına yerleştirdiği kovalarda yağmur suyunu toplayan Aydın, biriken suyu süzdükten sonra hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor.
Aydın, bu geleneğin yıllardır ailesine ve kendisine şifa getirdiğine inanıyor. Ancak uzmanlar, değişen hava koşulları nedeniyle yağmur sularının içilmesinin sağlıklı olmadığını vurguluyor.