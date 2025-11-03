30 yıldır şehir şehir dolaşarak tespih satıyor
Kütahya'da, yaklaşık 30 yıldır şehir şehir dolaşarak tespih satışı yapan adam, tespihin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda bir huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.
Kütahya'nın Antika Pazarı'nda da sergi açan Erdal Sevinç, tespihin insanın ruh hâline olumlu etki ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Tespih mutluluk hormonu salgılayan bir alettir. Çekerken insan hem zihnen hem bedenen rahatlar. Başparmakta bir nokta vardır, orası uyarıldığında mutluluk hormonu salgılanır. Tespih çeken insanın oturuşu, duruşu, hatta karakteri bile tespihine yansır."