30 yıldır şehir şehir dolaşarak tespih satıyor

Tespihin bir hobi olarak da insanı rahatlattığını dile getiren Sevinç, şu şekilde konuştu:

"Tespih, geçmişle bağ kurdurur. Antika bir ürün görmek bile insanın iç huzurunu artırır. Büyük paralar harcamadan da mutlu olunabilir. Küçük şeylerle, sade bir hayatla da insan mutlu olabilir."

Tespihlerin yapımına da değinen Sevinç, "Tespih iki gruba ayrılır: El yapımı ve makine yapımı. El emeğiyle yapılan tespihler çok değerlidir. Ustalar günlerce çalışır, elleri nasır tutar. Hurma çekirdeğinden yapılan bir tespih bile bir sanat eseridir" diye konuştu.

Tespihin sadece bir süs eşyası değil, aynı zamanda dostluk ve hatıra sembolü olduğunu vurgulayan Sevinç, "Eskiden insanlar birbirine tespih hediye ederdi. Uzaklara tespih gönderilir, dostluklar pekiştirilirdi. Maddi değeri küçük olsa da manevi değeri çok büyüktür. Dedenin, babanın yadigârı tespihler bize geçmişi hatırlatır" dedi.