30'lu yaşlarda ortaya çıkan bunama belirtisi: Birçok kişi tehlikenin farkında değil

Avustralyalı iş insanı Paul Little, FTD hastalarına zamanında ve doğru teşhis konulamamasının ciddi sonuçlara yol açtığını vurguladı. Little, Financial Times’a verdiği demeçte şunları söyledi:

“29 yaşında FTD teşhisi alan hastalarımız var ve bu hiç de nadir değil. Genellikle bu durum bipolar bozukluk ya da orta yaş kriziyle karıştırılıyor çünkü davranışsal belirtiler ön planda olabiliyor. Kişi alkol bağımlısı haline gelebiliyor, polisle başı derde girebiliyor ve yanlış yönlendirmelerle uygun olmayan tedaviler alabiliyor.”