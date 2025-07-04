30'lu yaşlarda ortaya çıkan bunama belirtisi: Birçok kişi tehlikenin farkında değil
Uzmanlar, 30’lu yaşlardan itibaren başlayan aşırı alkol tüketiminin, ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğini belirterek uyarıyor.
Demans, genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de her yaş grubunu etkileyebiliyor. Özellikle frontotemporal demans (FTD) adı verilen bir tür, en sık 45-65 yaş aralığındaki bireylerde görülüyor. Ancak 30'lu yaşların sonlarında, hatta 20’li yaşlarda teşhis edilen vakalar da mevcut.