30'lu yaşlarda ortaya çıkan bunama belirtisi: Birçok kişi tehlikenin farkında değil

Little, FTD için henüz bir tedavi bulunmadığını, hastalığın yalnızca hastayı değil, çevresindeki herkesi yıktığını belirtiyor. “Hastalık ilerledikçe kişi artık çalışamaz hale geliyor. Bakım veren aile üyeleri de işlerini bırakmak zorunda kalıyor. Bu da hem ekonomik hem duygusal açıdan büyük yıkımlara neden oluyor” dedi.

Alzheimer’s Society verilerine göre, İngiltere’de 65 yaş altındaki yaklaşık 70 bin 800 kişi genç başlangıçlı demans ile yaşıyor. Nedenleri yaşlı bireylerdekiyle benzerlik gösteriyor. Alzheimer’da beyin hücrelerinde plak ve yumak oluşumu görülürken, damar tipi demansta beyne giden kan akışındaki problemler (çoğunlukla kalp hastalıklarına bağlı) ön planda.