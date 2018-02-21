31. yaşına özel 31 fotoğrafla Rihanna

1 Günümüzün en popüler stil ikonlarından biri olan Rihanna, çıkış yaptığı günden bu yana giydikleri, çılgın saç modelleri ve takılarıyla her zaman ilgi odağı olmayı başardı. Peki ama 31. yaş gününü kutlayan Rihanna hayatımıza ne zaman girdi, neleri sever ve nelerden korkar? İşte Rihanna hakkında bilmeniz gerekenler...

2 Karayipler'in bağımsız adası Barbados’ta, 2008 yılından bu yana 22 Şubat sıradan bir gün değil, resmi bir tatil günü. Barbados’lu olan Rihanna, kendi ülkesini 7 yıldır her 22 Şubat günü kutlayarak onurlandırılıyor.

3 15 yaşında kariyerinin keşfedilme basamağını tırmanan Rihanna’nın eğitim hayatını askıya almış olması anlaşılır olabilir. Fakat kariyerinde zirveye ulaşıp, eğitim durumunu güncellememesi biraz şaşırtıcı. Çünkü Rihanna hala mezun değil.

4 Sahneye çıkmadan heyecanlanmak, işinde yıldızlaşan isimlerin en büyük motivasyonu. Birçok isim bu heyecanı yenmek için çeşitli yollara başvururken, Rihanna çareyi bir shot likörde buluyor.

5 Bir dünya yıldızının batıl inançları olamaz mı? Hayaletlerden korkan Rihanna, Hollywood’un meşhur oteli Chateau Marmont’a, şatoda hayaletlerin yaşadığına inandığı için adım dahi atamıyor.

6 Rihanna’yı yakın mesafeden görmek için Los Angeles’a yolunuz düşerse Il Ristorante di Giorgio Baldi’ye uğramadan geçmeyin. Santa Monica’daki bu restorana Los Angeles’ta bulunduğu her akşam uğrayan Rihanna’nın hiç değişmeyen garsonu ise Marco.

7 İşte müzik dünyasındaki başarılı çalışmalarının yanında özel hayatındaki skandalları ile magazin gündeminden düşmeyen dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna'nın hayatı...

8 Robyn Rihanna Fenty, bilinen adıyla Rihanna 20 Şubat 1988’de küçük bir ada ülkesi olan Barbados’un Saint Michael bölgesinde doğdu.

9 Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyahi bir annenin Monice Fenty’in en büyük kızları olarak dünyaya geldi.

10 Rihanna'nın Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi var...

11 İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu’nda tamamladı.

12 Çocukluğu Barbados'ta bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti.

13 Burada babasının uyuşturucu bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti.

14 Ailesi boşandığında 14 yaşındaydı.

15 16 yaşının sonu Combermere Dil okuluna gitti.

16 16 yaşında 2004 yılında Miss Combermere güzellik yarışmasında birinci oldu ve “Combermere Okulu’nun Renkleri” gösteride sahne alarak Mariah Carey‘nin “Hero” adlı şarkısını seslendirdi.

17 Barbados’ta eşiyle birlikte tatil yapan Amerikalı müzik yapımcısı Evan Rogers ile 15 yaşındayken, bir arkadaşı aracılığıyla tanışan Rihanna, müzik kariyeri konusunda ilk büyük adımını atmış oldu.

18 Başarılı yapımcı Evan Rogers ve ortağı Carl Sturken, Rihanna’nın ilk kayıtlarına destek olma kararı verdi.

19 Amerika’da gerçekleşen örnek kayıtlar, çok sayıda kayıt şirketine gönderildi.

20 Söz konusu kayıtlardan biri de Jay-Z’ye ulaştırılmıştı. Jay-Z, Rihanna’yı, sözleşmesine imza atacağı ilk şirket olan Def Jam Records’la bir araya getirdi.

21 2005 yılında Amerika’da New York’a taşındı.

22 Rihanna albümünde birçok parçayı kendi yazdı ve yetenekli bir söz-müzik yazarı olduğunu da kanıtladı.

23 2005 tarihinde ilk albümü olan Music of the Sun’ı çıkaran şarkıcı albümde yer alan şarkılar ile listelerde ilk sıralara yükseldi.

24 Sonraki dönem çıkardığı Good Girl Gone Bad albümü ile tarzını değiştiren Rihanna Umbrella, Shut Up and Drive, Don’t Stop the Music, Take a Bow ve Disturbia gibi önemli şarkılara imza atmış ve Grammy Ödülünü kazandı.

25 2009 tarihinde dördüncü albümü olan Rated R’ı çıkaran şarkıcı dünya genelinde milyonlarca satış rakamına ulaştı.

26 Sırasıyla sonraki süreçte çıkardığı albümler ise Loud, Talk That Talk, Unapologetic şeklinde sıralandı.

27 Son zamanlarda kilo aldığı için medyanın acımasız yorumlarına maruz kalan ve sürekli görünüşüyle gündeme gelen Rihanna, alıştığımız korkusuz tavrını sergiledi ve "Eğer en kötü halimle idare edemiyorsan(ız) en iyi halimi haketmiyorsun(uz)" mesajını verdi.

28 Rihanna son olarak bu yıl 60'ıncı kez düzenlenen Grammy Ödülleri'ndeki sahne şovuyla konuşuldu.

29 Barbadoslu şarkıcı aynı gece Rap Dalında En İyi Ortak Çalışma (Loyality - Kendrick Lamar & Rihanna) ödülünün sahibi oldu.

30 Ve günümüzün en popüler stil ikonlarından olan Rihanna 30. yaşını kendine has uslübü ile kutladı. Ri-Ri "30 yaşın altındaki kimselere güvenmeyin, Rihanna'dan nefret ediyorum" yazılı tişörle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.