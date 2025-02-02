31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı

Son yıllarda gençler arasında artışa geçen kolon kanseri vakaları, tıp otoriteleri tarafından endişeyle karşılanıyor. Uzmanlar, kolon kanseri oranlarındaki önlenemez yükselişe hareketsizlik, aşırı işlenmiş gıda tüketimi ve genetik faktörlerin neden olduğunu ifade etse de, bu konuda net bir kanıya varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Genç yaşta 3. evre kolon kanseri olduğunu öğrenen Bri Mahon, TikTok hesabından paylaştığı videoda görmezden geldiği 5 kanser belirtisini paylaştı.

31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı - 1

Her yıl yaklaşık 150.000 Amerikalıya kolorektal kanser teşhisi konuyor. Kolonoskopi için önerilen yaş 45 ve üzeri olsa da, 31 yaşındaki genç anne Bri Mahon da bazı belirtiler sonrası kolonoskopi yaptırmaya karar verdi. Bu sayede hayatının kurtulduğunu anlatan Mahon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç yetişkinleri ölümcül hastalığın semptomlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı - 2

Yıllarca düşük dereceli mide ve bağırsak sorunları yaşadığını belirten Mahon; gluten, süt ve soya içermeyen bir beslenme rutini benimsedi ancak şikayetlerine çözüm bulamadı. Kaygı oranında belirgin bir artış olduğunu fark eden genç kadının şikayetlerine ilerleyen zamanlarda halsizlik de eklendi.

31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı - 3

"Yorgunluk nedeniyle işimi bırakmak zorunda kaldım" diyen Mahon, defalarca panik atak geçirdiğini ve enerji seviyelerinde ciddi bir düşüş yaşadığını anlattı.

Kendisini genellikle halsizlikle ele veren kolon kanserinde genç hastaların çoğu, hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir yorgunlukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, bu duruma tümör kaynaklı hormonların neden olduğunu ifade ediyor.

Kolon kanserinin en yaygın belirtilerinden biri de dışkıda görülen kan. İkiz çocuk annesi olan Bri Mahon, dışkısında gördüğü kanı, doğumun vücutta bıraktığı bir etki olarak yorumladı. 

31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı - 4

Hemoroidlerden kaynaklanan kanama genellikle parlak kırmızı renkte olurken, kolon kanserinden kaynaklanan kan daha koyu kırmızı ya da siyaha yakın olur. Rektal kanama, kolon kanserinin belirtisi olabileceği gibi IBD, anal fissürler veya hemoroidlerden de kaynaklanabilir. Her durumda bir uzmana danışılması önemlidir.

31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı - 5

Tuvalete gitme ihtiyacının da arttığını anlatan Bri Mahon,  "Ya inanılmaz derecede kabız oluyordum ya da tuvalette koyu kan görüyordum" dedi.

Uzmanlar, nadiren yaşanan kabızlıkların endişe verici olmadığını ancak tuvalet alışkanlıklarındaki ciddi değişikliklerin kanser belirtisi olabileceğini vurguluyor.

Semptomlar sonrası kolonoskopi yaptıran Mahon'a kesin bir tanı konması için biyopsi de uygulandı. Tüm taramalar sonrasında genç kadının 3. evre kolon kanseri olduğu ortaya çıktı.

31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı - 6

Kemoterapi, ileostomi ve kolektomi gibi zorlu tedavi süreçlerinin ardından kanseri yenen Bri Mahon, takipçilerine bu belirtileri erken fark etmenin hayat kurtarıcı etkisi olduğunu hatırlattı.

ABD'li sağlık kuruluşları, 2021’de kolorektal kanser taraması için yaş sınırının 50'den 45'e indiğini duyurmuştu. Uzmanlar, ailesinde kanser öyküsü olanlar veya Crohn gibi bazı bağırsak hastalıklarına sahip olanlar için tarama yaşının daha erkene çekilebildiğini de ifade etti.

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