31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı

"Yorgunluk nedeniyle işimi bırakmak zorunda kaldım" diyen Mahon, defalarca panik atak geçirdiğini ve enerji seviyelerinde ciddi bir düşüş yaşadığını anlattı.

Kendisini genellikle halsizlikle ele veren kolon kanserinde genç hastaların çoğu, hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir yorgunlukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, bu duruma tümör kaynaklı hormonların neden olduğunu ifade ediyor.

Kolon kanserinin en yaygın belirtilerinden biri de dışkıda görülen kan. İkiz çocuk annesi olan Bri Mahon, dışkısında gördüğü kanı, doğumun vücutta bıraktığı bir etki olarak yorumladı.