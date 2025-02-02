31 yaşında kolon kanserine yakalanan kadın görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı
Son yıllarda gençler arasında artışa geçen kolon kanseri vakaları, tıp otoriteleri tarafından endişeyle karşılanıyor. Uzmanlar, kolon kanseri oranlarındaki önlenemez yükselişe hareketsizlik, aşırı işlenmiş gıda tüketimi ve genetik faktörlerin neden olduğunu ifade etse de, bu konuda net bir kanıya varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Genç yaşta 3. evre kolon kanseri olduğunu öğrenen Bri Mahon, TikTok hesabından paylaştığı videoda görmezden geldiği 5 kanser belirtisini paylaştı.
Her yıl yaklaşık 150.000 Amerikalıya kolorektal kanser teşhisi konuyor. Kolonoskopi için önerilen yaş 45 ve üzeri olsa da, 31 yaşındaki genç anne Bri Mahon da bazı belirtiler sonrası kolonoskopi yaptırmaya karar verdi. Bu sayede hayatının kurtulduğunu anlatan Mahon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç yetişkinleri ölümcül hastalığın semptomlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.