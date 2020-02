32. yaşına özel 32 fotoğrafla Rihanna

2005 tarihinde ilk albümü olan Music of the Sun’ı çıkaran şarkıcı albümde yer alan şarkılar ile listelerde ilk sıralara yükseldi.

Sonraki dönem çıkardığı Good Girl Gone Bad albümü ile tarzını değiştiren Rihanna Umbrella, Shut Up and Drive, Don’t Stop the Music, Take a Bow ve Disturbia gibi önemli şarkılara imza atmış ve Grammy Ödülünü kazandı.