33. yaşına özel 33 fotoğrafla Kit Harington

Game of Thrones’tan hayranları, Kit Harington'ın Londra’da oynadığı Doctor Faustus oyununa gelince ortalık karıştı. Ödüllü tiyatro prodüktörü Richard Jordan seyirciyi "Bir çift McDonalds’tan tavuk getirmiş, bir diğeri bir paket cips. İnsanların ne yediğini dinlemekten sahnede konuşulanları duyamıyorsunuz. TV izleyicisi tiyatro oyununa gelirse böyle olur. Bu insanlar oyun sırasında konuşmaktan, gürültülü yemek yemekten ve telefonlarına cevap vermekten hiç çekinmiyorlar" diye eleştirdi. Bunun üzerine büyük eleştiri alan tiyatro izleyicilerini savunmak Kit Harington’a düştü: “Tiyatroya gelen yeni jenerasyonu böyle tanımlarsak tiyatro sanatı ölüp gidecek."