33. yaşına özel 33 fotoğrafla Kit Harington

Dünya onu Jon Snow olarak tanısa da tam adı Christopher Catesby Kit Harington olan İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu 26 Aralık 1986'da Londra'da doğdu.
1992 ve 1998 yılları arasında Southfield'de okudu. Daha sonra 1998 ve 2003 yılları arasında Chantry Yüksek Okulu'na devam etti.
2003 ve 2005 yılları arasında Drama ve Tiyatro Çalışmaları okudu, Worcester Sixth Form College'e katıldı. 2008 yılında Londra Üniversitesi merkez fakültesi konuşma ve drama bölümünden mezun oldu.
Oyunculuk kariyerinin öncesinde gazeteci, kameraman ve savaş muhabiri olmak istiyordu.
Öğrenimi devam ederken; ilk sahne deneyimini War House adlı tiyatro oyununda yaşadı.
İlk oyunculuk tecrübesini ise 2011 yılında Game of Thrones dizisiyle yaşadı.
İlk sinema denemesi Vincent karakterini canlandırdığı Sessiz Tepe: Karabasan adlı korku filminde oldu.
Okumaktan bir hayli keyif alan Kit Harington’ın en sevdiği kitap, George Orwell’ın 1984 romanı.
2012 yılında dairesinin kapısının kilitli olması sonucu evine giremeyen Kit Harington, pencereye tırmanmaya çalışırken düşüp, ayak bileğini kırdı.
Tam bir korku filmi sevdalısı olan Kit Harington’ın, favori filmleri ise; Halka, Cinnet, Gizemli Ada ve Çığlık serisi.
Kit Harington’ın hayatta en çok korktuğu şeyler ise; örümcekler, iğne ve uçmak.
İngiliz oyuncu, Pompeii filmindeki rolü için günde 3000 kalori almak zorunda kaldı.
Kendisi hakkında konuşmayı sevmeyen Harington, bu yüzden sosyal medya kullanmaya sıcak bakmıyor.
Kariyerinin en önemli parçası olan Game of Thrones’taki Jon Snow rolü için hayatında ilk defa saçlarını uzattı...
Game of Thrones'un sezon ortasında imajını değiştirmesi ses getirdi. Yeni projesi için bıyık bırakan oyuncu hayranlarından tepki gördü.
‘Kuzeyin Kralı’ Jon Snow’u canlandırmasıyla büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu en büyük hayali ise bir Harry Potter filminde oynamak...
Game of Thrones’tan hayranları, Kit Harington'ın Londra’da oynadığı Doctor Faustus oyununa gelince ortalık karıştı. Ödüllü tiyatro prodüktörü Richard Jordan seyirciyi "Bir çift McDonalds’tan tavuk getirmiş, bir diğeri bir paket cips. İnsanların ne yediğini dinlemekten sahnede konuşulanları duyamıyorsunuz. TV izleyicisi tiyatro oyununa gelirse böyle olur. Bu insanlar oyun sırasında konuşmaktan, gürültülü yemek yemekten ve telefonlarına cevap vermekten hiç çekinmiyorlar" diye eleştirdi. Bunun üzerine büyük eleştiri alan tiyatro izleyicilerini savunmak Kit Harington’a düştü: “Tiyatroya gelen yeni jenerasyonu böyle tanımlarsak tiyatro sanatı ölüp gidecek."
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Kit Harington ile aynı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı İskoç oyuncu Rose Leslie evlendi.
Game of Thrones'taki Lord Kumandan ve Kuzeyin Kralı unvanlarına gerçek hayatta bir yenisi daha ekledi ve 2017'nin rüküşü seçildi.
Özel hayatıyla gündeme gelmeyen oyuncu, olay çıkardığı New York’taki bir bardan yaka paça atılmasıyla uzun süre konuşuldu. Harington yaşadığı stres ve alkol sorunu nedeniyle ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Privé-Swiss adlı rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.
Ancak bu tedavinin ünlü oyuncu için ilk olmadığı ortaya çıktı. Variety dergisine konuşan İngiliz oyuncu, Jon Snow karakterinin ölüm ve ardından yeniden dirilişinin yaşattığı anksiyeteyi "Bir televizyon dizisinin en heyecanlı yerinde, merkezde yer alıyorsanız, dizi de gücünün zirvesindeyse, tamamen size odaklanması korkunç. Hayatım dayanıksız dönemindeydim. Hsikolojik yardım aldım" sözleriyle anlattı.
Game of Thrones dizisiyle Oscar’ı hedeflemediğini söyleyen oyuncu, dizi bittikten sonra sessizliğe gömülmeyi planladığını itiraf etti ve bunu hayata geçirdi.
İngiliz oyuncu hakkındaki en büyük skandal ise bir aldatma iddiası oldu. Harington'ın eşini Rus modelle aldattığı iddia edildi. Rus model, ünlü oyuncunun yatakta çekilmiş çıplak fotoğraflarını paylaştı...
Hollywood'daki cinsiyetçi yaklaşımdan yakınan Kit Harington, "Saç ve görüntüden fazlası olduğumu düşünüyorum. Sinema ve dizi sektöründe kadınlara olduğu gibi, erkeklere karşı da bir cinsiyetçilik var" dedi.
Adelaide Clemens ve Kit Harington / Silent Hill: Revelation (2012)
Kit Harington / Pompeii (2014)
Kit Harington / Testament of Youth (2014)
Kit Harington / Seventh Son (2014)
Kit Harington / Spooks: The Greater Good (2015)
Kit Harington / Brimstone (2016)
Liv Tyler ve Kit Harington / Gunpowder (2017)
Kit Harington / The Death and Life of John F. Donovan (2018)
Peter Dinklage, Kit Harington ve Emilia Clarke / 71. Emmy Ödülleri