33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi

2016 yılında yapılan taramalar sırasında beyin sapında bir tümör daha bulundu ve bu tümörlerin ependimom kaynaklı olduğu öğrenildi. Dan, bu süreçte hedefli radyoterapi aldı ve tedavi süreci boyunca duygusal dalgalanmalar yaşadı.

Genç adamın zeytin ve ıspanak gibi gıdalara karşı istek duymaya başlaması, tümörlerin beyninin belirli bölümlerine etki ettiğini gösteriyordu.

2020 yılında Sonia ile evlenen Horrocks'ın, 2022 yılında Elijah adında bir oğlu oldu. Dan, oğlunun zorlu bir sürecin ortasında doğmuş olmasının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor.