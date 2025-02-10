33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi
33 yaşındaki Dan Horrocks, 2011'den bu yana 4 kere beyin tümörü teşhisi aldı. Üçüncü tümör tanısının sıra dışı bir semptom sonrası konduğunu belirten Horrocks, 14 yıl süren tedaviye rağmen hala sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Tedavi seçeneklerinin tükendiğini ifade eden Horrocks, umutsuzluğa kapılmak yerine anın tadını çıkarmayı tercih ettiğini söyledi.
2011 yılında hayatını tehdit eden bir beyin tümörü teşhisi alan ve beyin ameliyatı geçiren Dan Horrocks, düzenli olarak çeşitli taramalar yaptırdı. 2014 yılında beyninde ikinci bir tümör tespit edilen genç adama ameliyat olması ve radyoterapi uygulanması gerektiği söylendi. 2018’de ise alışılmadık bir şekilde zeytin tüketme isteği ortaya çıktı. Normal şartlarda zeytin sevmeyen Horrocks, bu isteğinini üçüncü tümörle bağlantılı olabileceğini keşfetti.