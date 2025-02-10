33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi

33 yaşındaki Dan Horrocks, 2011'den bu yana 4 kere beyin tümörü teşhisi aldı. Üçüncü tümör tanısının sıra dışı bir semptom sonrası konduğunu belirten Horrocks, 14 yıl süren tedaviye rağmen hala sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Tedavi seçeneklerinin tükendiğini ifade eden Horrocks, umutsuzluğa kapılmak yerine anın tadını çıkarmayı tercih ettiğini söyledi.

33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi - 1

2011 yılında hayatını tehdit eden bir beyin tümörü teşhisi alan ve beyin ameliyatı geçiren Dan Horrocks, düzenli olarak çeşitli taramalar yaptırdı. 2014 yılında beyninde ikinci bir tümör tespit edilen genç adama ameliyat olması ve radyoterapi uygulanması gerektiği söylendi. 2018’de ise alışılmadık bir şekilde zeytin tüketme isteği ortaya çıktı. Normal şartlarda zeytin sevmeyen Horrocks, bu isteğinini üçüncü tümörle bağlantılı olabileceğini keşfetti.

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33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi - 2

14 yıl boyunca radyoterapi, dört beyin ameliyatı, bir omurga ameliyatı ve çeşitli taramalardan geçen Horrock'ın tedavi seçenekleri, İngiltere'de tükenmek üzere.

33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi - 3

2013 yılında mezun olduktan sonra Londra’ya taşınan Dan Horrocks'ın ilk beyin tümörü belirtileri arasında baş ağrıları, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi semptomlar yer alıyordu.

33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi - 4

2016 yılında yapılan taramalar sırasında beyin sapında bir tümör daha bulundu ve bu tümörlerin ependimom kaynaklı olduğu öğrenildi. Dan, bu süreçte hedefli radyoterapi aldı ve tedavi süreci boyunca duygusal dalgalanmalar yaşadı.

Genç adamın zeytin ve ıspanak gibi gıdalara karşı istek duymaya başlaması, tümörlerin beyninin belirli bölümlerine etki ettiğini gösteriyordu.

2020 yılında Sonia ile evlenen Horrocks'ın, 2022 yılında Elijah adında bir oğlu oldu. Dan, oğlunun zorlu bir sürecin ortasında doğmuş olmasının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor.

33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi - 5

2024'ün Ekim ayında, Dan’in beyninde üçüncü evre bir tümör daha tespit edildi. Kasım ve Aralık ayında sırasıyla beyin ve omurga ameliyatları geçirdi. Şu anda tedavi süreci, Dan için oldukça zorlu geçiyor.

Doktorlar, talihsiz adama uygulanan maksimum radyoterapinin, tümörlerin tedavisinde yalnızca yüzde 14 başarı oranına sahip olduğunu söylüyor. 

33 yaşındaki adam 4 ayrı beyin tümörüyle savaştı: Zeytin sayesinde kanser olduğunu öğrendi - 6

EPENDİMOM NEDİR?

Ependimom, beyin ve omurilik sıvısının üretildiği ve bu sıvının dolaşımını sağlamakla görevli ependimal hücrelerden köken alan bir tür beyin tümörüdür. Ependimomlar, genellikle merkezi sinir sisteminin içindeki beyin ve omurilik gibi bölgelerde görülür.

Bu tümörler genellikle iyi huyludur ancak bazıları malign (kötü huylu) olabilir ve büyüyüp çevre dokulara zarar verebilir. Ependimomlar, çocuklarda ve gençlerde daha yaygın olarak görülse de, her yaşta ortaya çıkabilir.

Semptomları, tümörün yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir ancak baş ağrısı, denge kaybı, nöbetler, görme problemleri ve hareket bozuklukları gibi belirtilerle kendisini ele verebilir.

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