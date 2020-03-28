34. yaşına özel Lady Gaga'nın en çılgın kıyafetleri

PRENSES STİLİ

Lady Gaga'nın, sokak stilinde, zaman zaman marjinal tarzını yumuşattığı da görülüyor. Ancak genel olarak dikkat çeken kıyafetleriyle göz önünde olduğu biliniyor. İşte, Lady Gaga'nın sıra dışı kıyafetleri...