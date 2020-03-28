34. yaşına özel Lady Gaga'nın en çılgın kıyafetleri

4 yaşında piyano çalmaya başladı, ilk bestesini 13 yaşında yaptı. 17 yaşında, New York Üniversitesi'nin Tisch School of the Arts bölümüne girerek dünya üzerinde sadece yirmi kişinin sahip olabildiği, erken kabul edilme hakkını kazandı. Bir süre sonra müzik kariyerine odaklanmayı tercih etti. 2008'de yayımladığı ilk stüdyo albümü The Fame ile kariyerine başlayan ve hala müzik dünyasında fırtına gibi esen Lady Gaga bugün 34. yaşını kutluyor. İşte doğum gününe özel; kariyeri boyunca giydiği çılgın kıyafetlerle adından söz ettiren sahnenin ve kırmızı halının teatral kraliçesi Lady Gaga'nın unutulmaz kıyafet tercihleri...

ntv.com.tr

Island Gardens / Miami (2020)
Met-Gala (2019)
75. Venedik Film Festivali (2018)

PRENSES STİLİ

Lady Gaga'nın, sokak stilinde, zaman zaman  marjinal tarzını yumuşattığı da görülüyor. Ancak genel olarak dikkat çeken kıyafetleriyle göz önünde olduğu biliniyor. İşte, Lady Gaga'nın sıra dışı kıyafetleri...

Lady Gaga'nın gelmiş geçmiş en çok ses getiren kıyafeti. 2010 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde tamamen etten yapılmış bir kıyafet giydi.

2009 yılındaki Grammy kutlama konserinde Lady Gaga, tamamen çıplak olan vücudunu baloncuklarla kapladı.

Lady Gaga, 2013 yılındakatıldığı YouTube Müzik Ödülleri töreninde...
2010 yılında 52'nci Grammy Ödül gecesinde.

2009 yılında, Londra'da gerçekleştirilen Brixton Academy'de Lady Gaga, disko efektli kostümüyle...

ABC'nin "Good Morning America" programında performans sergileyen Lady Gaga, Viking şapkasıyla...

Lady Gaga, 2013 yılında fütüristik gelinlikle...

Paris (2016)

Lady Gaga, 2013 yılında New York'ta Chateau Marmont Hotel çıkışında hayranlarını selamlarken...

GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

New York Moda Haftası (2016)

2013 yılında Sirius XM Radio stüdyosuna bu kıyafetle gitti.
2014 yılındaki doğum günü partisinde oldukça iddialıydı.
Lady Gaga, 2014 yılında New York sokaklarında...
2014 yılında New York'ta katıldığı bir etkinlikte sıra dışı bir seçim yaptı.
2014 yılında bir hastane çıkışında böyle görüntülendi.
"American Horror Story" dizisinde rol alan Lady Gaga, dizinin New York'ta Beso Restoran'da gerçekleştirilen partisinde...
Bu yılın Billboard Woman of the Year  etkinliğinde...

Lady Gaga, 2016 Grammy Ödül Töreni'ne bu yılın başında hayatını kaybeden şarkıcı David Bowie'ye saygı amacıyla turuncu saçları ve Bowie makyajıyla katıldı.

New York'taki  Fashion In An Age Of Technology Costume Institute galasında...

New York Moda Haftası'nda Marc Jacobs Sonbahar 2016 defilesine böyle çıktı.

Met Gala 2016 sonrası parti kostümüyle...

2013 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri gecesine başında bir küple katıldı. 

2014 yılında New York'taki Roseland Balo Salonu'na yüzünün görünmediği bu kostümle katıldı. 

2013 yılında Vancouve turnesi kapsamında verdiği konserde göğsünde plastik tabancaların yer aldığı bir kostüm giydi.

Marriott Marquis Hotel'de gerçekleştirilen 46. Songwriters Hall of Fame gecesine cesur kostümüyle katıldı. 

2014 yılında Paris'te VIP ROOM Club'a girerken...

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