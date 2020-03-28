34. yaşına özel Lady Gaga'nın en çılgın kıyafetleri

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Lady Gaga'nın, sokak stilinde, zaman zaman marjinal tarzını yumuşattığı da görülüyor. Ancak genel olarak dikkat çeken kıyafetleriyle göz önünde olduğu biliniyor. İşte, Lady Gaga'nın sıra dışı kıyafetleri...
2009 yılındaki Grammy kutlama konserinde Lady Gaga, tamamen çıplak olan vücudunu baloncuklarla kapladı.
2009 yılında, Londra'da gerçekleştirilen Brixton Academy'de Lady Gaga, disko efektli kostümüyle...
ABC'nin "Good Morning America" programında performans sergileyen Lady Gaga, Viking şapkasıyla...
Paris (2016)
New York Moda Haftası (2016)
Lady Gaga, 2016 Grammy Ödül Töreni'ne bu yılın başında hayatını kaybeden şarkıcı David Bowie'ye saygı amacıyla turuncu saçları ve Bowie makyajıyla katıldı.
New York'taki Fashion In An Age Of Technology Costume Institute galasında...
New York Moda Haftası'nda Marc Jacobs Sonbahar 2016 defilesine böyle çıktı.
2013 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri gecesine başında bir küple katıldı.
2014 yılında New York'taki Roseland Balo Salonu'na yüzünün görünmediği bu kostümle katıldı.
2013 yılında Vancouve turnesi kapsamında verdiği konserde göğsünde plastik tabancaların yer aldığı bir kostüm giydi.
Marriott Marquis Hotel'de gerçekleştirilen 46. Songwriters Hall of Fame gecesine cesur kostümüyle katıldı.
2014 yılında Paris'te VIP ROOM Club'a girerken...