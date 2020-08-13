35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu
Kiralık Aşk ile kariyerinde zirve yapan Elçin Sangu bir başka Star TV dizisi İyi Günde Kötü Günde ile ekranlara dönüyor. Başrollerini Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile paylaştığı yeni dizisiyle konuşulan Sangu, bugün (13 Ağustos 2020) 35. doğum gününü kutluyor. İşte Leyla karakterini canlandıracağı yeni dizisi öncesi yeni yaşında Elçin Sangu hakkında merak edilenler...
Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu.
Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.
İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.
Haziran 2015-2017 yılları arasında rol aldığı Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle yıldızı parladı.
Kiralık Aşk'taki performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.
YER ALDIĞI PROJELER
Adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Sangu daha sonra birçok reklam, dizi ve filmde rol aldı.
Elçin Sangu, başrollerini Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile paylaştığı Star TV dizisiyle ekranlara dönüyor.
Leyla karakterini canlandıracak Sangu'ya yeni dizisinde; Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi usta isimlerin yanısıra, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan ve Mutlu Karaduman eşlek ediyor.
İşte Elçin Sangu'nun kariyerine sığdırdığı projeler ve ödüller...
2011 - Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 - Aşk Kaç Beden Giyer?
2013-14 - Bir Aşk Hikâyesi
2014 - Kurt Seyit ve Şura
2014 - Toygar Işıklı - Söz Olur (Klip)
2015 - 2017 - Kiralık Aşk
2017 - Mutluluk Zamanı (Film)
ÖDÜLLERİ
2015
1. Cypaparazzi Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Oyuncu
42. Altın Kelebek Ödülleri / En Yakışan Çift
6. İTÜ İşletme Mühendisliği Sosyal Medya Ödülleri - En Sosyal Kadın Oyuncu
2016
14. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri - En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer)
Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri - En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
3. Mersin Altın Palmiye Ödülleri - Yılın Kadın Dizi Oyuncusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
YBU 1. Medya Ödülleri -En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
10. GSÜ EN Ödülleri - En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu
İstanbul Aydın Üniversitesi 12. İletişim Ödülleri - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu
MGD 22. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Romantik & Komedi Dizisi Kadın Oyuncu
43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu
1. Türkiye Çocuk Ödülleri - En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
Sangu'nun Instagram'da 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Twitter'da ise 464 bin takipçisi var.