35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu

Kiralık Aşk ile kariyerinde zirve yapan Elçin Sangu bir başka Star TV dizisi İyi Günde Kötü Günde ile ekranlara dönüyor. Başrollerini Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile paylaştığı yeni dizisiyle konuşulan Sangu, bugün (13 Ağustos 2020) 35. doğum gününü kutluyor. İşte Leyla karakterini canlandıracağı yeni dizisi öncesi yeni yaşında Elçin Sangu hakkında merak edilenler...

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Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu.

Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.

Haziran 2015-2017 yılları arasında rol aldığı Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle yıldızı parladı.

Kiralık Aşk'taki performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.

YER ALDIĞI PROJELER Adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Sangu daha sonra birçok reklam, dizi ve filmde rol aldı.

Elçin Sangu, başrollerini Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile paylaştığı Star TV dizisiyle ekranlara dönüyor.

Leyla karakterini canlandıracak Sangu'ya yeni dizisinde; Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi usta isimlerin yanısıra, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan ve Mutlu Karaduman eşlek ediyor. İşte Elçin Sangu'nun kariyerine sığdırdığı projeler ve ödüller...

2011 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 - Aşk Kaç Beden Giyer?

2013 - Sen de Gitme

2013-14 - Bir Aşk Hikâyesi

2014 - Kurt Seyit ve Şura

2014 - Toygar Işıklı - Söz Olur (Klip)

2015 - Sevdam Alabora

2015 - 2017 - Kiralık Aşk

2017 - Mutluluk Zamanı (Film)

2018 - Yaşamayanlar

ÖDÜLLERİ 2015



1. Cypaparazzi Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Oyuncu

42. Altın Kelebek Ödülleri / En Yakışan Çift

6. İTÜ İşletme Mühendisliği Sosyal Medya Ödülleri - En Sosyal Kadın Oyuncu

2016



14. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri - En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer)

Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri - En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

3. Mersin Altın Palmiye Ödülleri - Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

YBU 1. Medya Ödülleri -En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

10. GSÜ EN Ödülleri - En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu

İstanbul Aydın Üniversitesi 12. İletişim Ödülleri - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu

MGD 22. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Romantik & Komedi Dizisi Kadın Oyuncu

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu

1. Türkiye Çocuk Ödülleri - En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Sangu'nun Instagram'da 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Twitter'da ise 464 bin takipçisi var.