35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu

Kiralık Aşk ile kariyerinde zirve yapan Elçin Sangu bir başka Star TV dizisi İyi Günde Kötü Günde ile ekranlara dönüyor. Başrollerini Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile paylaştığı yeni dizisiyle konuşulan Sangu, bugün (13 Ağustos 2020) 35. doğum gününü kutluyor. İşte Leyla karakterini canlandıracağı yeni dizisi öncesi yeni yaşında Elçin Sangu hakkında merak edilenler...

35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 1
Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu.
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 2
Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 3
İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 4
Haziran 2015-2017 yılları arasında rol aldığı Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle yıldızı parladı.
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 5
Kiralık Aşk'taki performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 6

YER ALDIĞI PROJELER

Adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Sangu daha sonra birçok reklam, dizi ve filmde rol aldı.
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 7

Elçin Sangu, başrollerini Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile paylaştığı Star TV dizisiyle ekranlara dönüyor. 

35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 8

Leyla karakterini canlandıracak Sangu'ya yeni dizisinde; Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak  gibi usta isimlerin yanısıra, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan ve Mutlu Karaduman eşlek ediyor.

İşte Elçin Sangu'nun kariyerine sığdırdığı projeler ve ödüller... 

35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 9
2011 -  Öyle Bir Geçer Zaman ki
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 10
2012 - Aşk Kaç Beden Giyer?
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 11
2013 - Sen de Gitme
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 12
2013-14 - Bir Aşk Hikâyesi
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 13
2014 - Kurt Seyit ve Şura
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 14
2014 - Toygar Işıklı - Söz Olur (Klip)
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2015 - Sevdam Alabora
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2015 - 2017 - Kiralık Aşk
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2017 - Mutluluk Zamanı (Film)
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2018 - Yaşamayanlar
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ÖDÜLLERİ

2015

1. Cypaparazzi Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Oyuncu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 20
42. Altın Kelebek Ödülleri / En Yakışan Çift
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 21
6. İTÜ İşletme Mühendisliği Sosyal Medya Ödülleri - En Sosyal Kadın Oyuncu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 22
2016

14. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 23
Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 24
11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri - En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer)
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 25
Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri - En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 26
3. Mersin Altın Palmiye Ödülleri - Yılın Kadın Dizi Oyuncusu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 27
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 28
YBU 1. Medya Ödülleri -En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 29
10. GSÜ EN Ödülleri - En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 30
İstanbul Aydın Üniversitesi 12. İletişim Ödülleri - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 31
MGD 22. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Romantik & Komedi Dizisi Kadın Oyuncu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 32
43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 33
1. Türkiye Çocuk Ödülleri - En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 34
Sangu'nun Instagram'da 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.
35. yaşına özel 35 fotoğrafla Elçin Sangu - 35
Twitter'da ise 464 bin takipçisi var.

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