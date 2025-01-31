35 yaşından sonra doğurganlık azalır mı?

Dr. Randi Goldman, doğurganlığın yaşla birlikte doğal olarak azaldığını ancak bunun kademeli bir süreç olduğunu ve pek çok kadının hayatlarının ilerleyen dönemlerinde başarılı bir şekilde çocuk sahibi olabildiğini vurguluyor.

Goldman, "Vücudunuz 35 yaşına girer girmez doğurganlınız azalmaz, bu sanıldığı gibi aniden gerçekleşen bir durum değildir'' dedi.