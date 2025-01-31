35 yaşından sonra doğurganlık azalır mı?
2022 yılında, ABD'deki 30'lu yaşların başındaki kadınların doğum oranı, üst üste 7 yıl boyunca 20'li yaşlarının sonlarındaki kadınları geride bıraktı. Hükümet verilerine göre, 40 yaş ve üzeri kadınların doğurduğu bebek sayısı da artış gösterdi. Bu durum, her ne kadar yaşlandıkça doğurganlığın azaldığı yönündeki yaygın iddiaları çürütüyor gibi görünse de, kadın doğum uzmanları 35 yaşından sonra yumurta kalitesinin azalabileceğini belirterek uyarıyor.
Dr. Randi Goldman, doğurganlığın yaşla birlikte doğal olarak azaldığını ancak bunun kademeli bir süreç olduğunu ve pek çok kadının hayatlarının ilerleyen dönemlerinde başarılı bir şekilde çocuk sahibi olabildiğini vurguluyor.
Goldman, "Vücudunuz 35 yaşına girer girmez doğurganlınız azalmaz, bu sanıldığı gibi aniden gerçekleşen bir durum değildir'' dedi.