35 yaşından sonra doğurganlık azalır mı?

2022 yılında, ABD'deki 30'lu yaşların başındaki kadınların doğum oranı, üst üste 7 yıl boyunca 20'li yaşlarının sonlarındaki kadınları geride bıraktı. Hükümet verilerine göre, 40 yaş ve üzeri kadınların doğurduğu bebek sayısı da artış gösterdi. Bu durum, her ne kadar yaşlandıkça doğurganlığın azaldığı yönündeki yaygın iddiaları çürütüyor gibi görünse de, kadın doğum uzmanları 35 yaşından sonra yumurta kalitesinin azalabileceğini belirterek uyarıyor.

35 yaşından sonra doğurganlık azalır mı? - 1

Dr. Randi Goldman, doğurganlığın yaşla birlikte doğal olarak azaldığını ancak bunun kademeli bir süreç olduğunu ve pek çok kadının hayatlarının ilerleyen dönemlerinde başarılı bir şekilde çocuk sahibi olabildiğini vurguluyor.

Goldman, "Vücudunuz 35 yaşına girer girmez doğurganlınız azalmaz, bu sanıldığı gibi aniden gerçekleşen bir durum değildir'' dedi.

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35 yaşından sonra doğurganlık azalır mı? - 2

Araştırmalar, 30'lu yaşların başındaki kadınların doğal yollarla hamile kalma şansının hala yüksek olduğunu gösteriyor.

20'li yaşlardaki kadınlar için her adet döngüsünde hamile kalma şansı yaklaşık yüzde 25 iken, 30'lu yaşlarda bu oran yüzde 20'ye, 35'li yaşlarda ise yüzde 15'e düşüyor.

40'lı yaşların başında ise doğal gebe kalma şansı, aylık yüzde 5 veya daha az oluyor. Bu, yumurta kalitesinin ve miktarının önemli ölçüde düşmesinden kaynaklanıyor. 

35 yaşından sonra doğurganlık azalır mı? - 3

Doğal yollarla gebe kalmakta zorlanan kadınlar için yardımcı üreme teknolojileri hızla gelişiyor. 2023 Pew Research anketi, Amerikalıların yüzde 42'sinin kendilerinin ya da tanıdıklarının yumurta dondurma veya tüp bebek gibi hizmetleri kullandığını belirtti. 

Goldman, tüp bebek tedavisindeki başarı oranlarının yaşla birlikte düştüğünü ve 40'lı yaşların ortalarından sonra birçok kadının yumurta bağışına yöneldiğini söylüyor.

Son yıllarda kadınların anne olmayı erteleme oranı arttı. Doğum kontrolüne kolay erişim, geç evlilikler, kadınların kariyere ve maddi istikrara öncelik vermesi gibi faktörler, bu eğilimin artmasına neden oldu. 1970'te ABD'de bir kadının ilk bebeğini doğurma yaşı ortalama 21 iken, 2022'de bu yaş 27'nin üzerine çıktı.

35 yaşından sonra doğurganlık azalır mı? - 4

ABD'deki kadınların yaklaşık yüzde 20'si ilk bebeklerini 35 yaşından sonra doğuruyor. Bu oran, 2000 yılında sadece yüzde 7,4'tü.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, doğurganlığı desteklese de, yaşlandıkça yumurta kalitesi ve miktarındaki doğal düşüş önlenemez. Düzenli adet görmek, her zaman doğurganlığın güçlü olduğu anlamına gelmeyebilir.

Eğer 35 yaşın üzerindeyseniz ve 6 aydır çocuk sahibi olmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyorsanız, mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

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