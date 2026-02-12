35 yıldır bağlama yapıyor. Bağlamaları Türkiye'den Amerika'ya kadar ulaşıyor
12.02.2026 12:52
İHA
Gaziantep'te bağlama üreten Mustafa Akkaya, 35 yıldır baba yadigarı mesleğini devam ettiriyor.
Şahinbey ilçesine bağlı Tarihi Bey mahallesinde 1980'li yıllarda Sadık Akkaya'nın açtığı atölyede yıllardır çeşitli ağaçlar, el işçiliği ile saz ve bağlamaya dönüşüyor. 2000 yılında atölyeyi babasından devralan ve 2 yıl sonra babasının vefatıyla tek başına üretim yapan Mustafa Akkaya, baba yadigarı mesleğini severek devam ettiriyor.
Babası sayesinde çocuk yaşlarda bağlama yapımıyla ilgilenen ve babasından öğrendiği inceliklerle mesleği devam ettiren Akkaya, mesleğinde iyiye doğru ilerledi. Babasının teknikleriyle üretim yapan Akkaya, 2023'te girdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı sınavlarında "kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras taşıyıcısı" olma hakkı kazanıp sanatçı tanıtım kartı almaya hak kazandı.
10 YAŞINDAN BERİ İLGİLENİYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olan Akkaya; kestane, akçaağaç ve yabani dut ağacından yaptığı el emeği bağlamaları meraklılarıyla buluşturuyor. Bu mesleğin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Akkaya, bu alanda da kendini geliştirmeyi hedeflediğini dile getirdi. 10 yaşından itibaren meslekte emek gösteren Akkaya, 2002'den bu yana tek başına imalatı gerçekleştirdiğini söyledi.
Üretimin zor ve uzun bir süreç aldığını belirten üretici, el işçiliklerinin günden güne azaldığını belirten Akkaya, "Meslekle ilgili becerisi olan, sempatisi olan, severek uğraşan insanların önünün daha da açılmasını isterim. Çünkü bu meslek unutulmasın isterim" dedi.
"MESLEĞİ BÜYÜK BİR ŞANS OLARAK GÖRDÜM"
Baba mesleğinde üretim yapmanın hoşuna gittiğini ve ilerleyerek daha profesyonelce adımlar atmak istediğini dile getiren Akkaya, bağlama üzerine de şöyle konuştu:
”Bağlama bizim kültürümüzün temel taşlarındandır. Mesleği ben gerçekten büyük şans olarak gördüm. Bir bayrak yarışı gibi düşünebiliriz. Mesleği babamdan öğrendim ve dükkanı da babamdan devraldım. Benim de bir oğlum var. Öğrencilik hayatında çok zamanı kalmadığından dolayı pek zorlamak istemiyorum. Ama umuyorum ki bir gün o da atölyede saz yapmaya başlayacak ve severek yapacak. Böyle bir umudum ve beklentim var."
ABD'YE KADAR ULAŞIYOR
Bağlamayla beraber uzun saplı ve telli bir çalgı olan Azerbaycan tarı gibi Türk enstrümanların da üretimi yapan Akkaya, Azerbaycan aşık sazı, Türk kültürüne ait sazlar, cura, kopuz, tampura, divan ve meydan sazları da yaptığını söyledi. Yaptığı ürünleri mağazasında sergileyen ve satışa sunan Akkaya, internet satışları da gerçekleştiriyor. Yaptığı aşık sazı ve Azerbaycan tarını Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'ya ve New York'a; Türkiye'de ise İstanbul, Ankara ve Türklerin yaşadığı Avrupa ülkelerinin hepsine gönderdiklerini belirtti.