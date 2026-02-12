35 yıldır bağlama yapıyor. Bağlamaları Türkiye'den Amerika'ya kadar ulaşıyor

Baba mesleğinde üretim yapmanın hoşuna gittiğini ve ilerleyerek daha profesyonelce adımlar atmak istediğini dile getiren Akkaya, bağlama üzerine de şöyle konuştu:

”Bağlama bizim kültürümüzün temel taşlarındandır. Mesleği ben gerçekten büyük şans olarak gördüm. Bir bayrak yarışı gibi düşünebiliriz. Mesleği babamdan öğrendim ve dükkanı da babamdan devraldım. Benim de bir oğlum var. Öğrencilik hayatında çok zamanı kalmadığından dolayı pek zorlamak istemiyorum. Ama umuyorum ki bir gün o da atölyede saz yapmaya başlayacak ve severek yapacak. Böyle bir umudum ve beklentim var."