37. yaşına özel Tuba Büyüküstün'ün en güzel kırmızı halı stilleri
İstanbul Kırmızısı'nın Neval'i, Cesur ve Güzel'in Sühan'ı Tuba Büyüküstün bugün 37. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşına özel Tuba Büyüküstün'ün dünden bugüne en iyi kırmızı halı stillerini derledik...
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12003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak dizi oyunculuğuna başlayan Tuba Büyüküstün; Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Babam ve Oğlum, İstanbul Kırmızısı, Cesur ve Güzel gibi birçok başarılı projeyle oyunculukta zirveye ulaştı.
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220 Dakika dizisindeki rolüyle 42. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilerek, Emmy'e aday olabilen ilk Türk oyuncu unvanını alan Büyüküstün; 2014'te UNICEF Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçildi.
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3İkiz annesi olan oyuncu bugün (5 Temmuz 2019) 37. doğum gününü kutluyor.
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37. yaşına özel Tuba Büyüküstün'ün en iyi kırmızı halı görünümleri derledik...
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Uluslararası Emmy Ödülleri (2014)
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Dubai Uluslararası Film Festivali (2015)
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13. Dubai Uluslararası Film Festivali (2016)
Elbise: Özgür Masur
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13. Dubai Uluslararası Film Festivali (2016)
Elbise: Özgür Masur
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13. Dubai Uluslararası Film Festivali (2016)
Elbise: Özgür Masur
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IWC Schaffhausen Galası (2017)
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IWC Schaffhausen Galası (2018)
Elbise marka: Tuvanam
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16IWC Schaffhausen Galası (2018)