37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı
37 yaşındaki Ashley Christine, dayanılmaz bacak ağrıları nedeniyle doktora gitmek istedi ancak uygun randevu bulamadı. Ağrıların şiddetlenmesiyle birlikte yürüyemeyecek hale gelen Christine'e, haftalar sonra gittiği hastanede yırtık bağı teşhisi konsa da, MRI sonuçlarında dev hücreli bir tümör taşıdığı ortaya çıktı.
İhmallerle dolu sürecini anlatan Ashley Christine, ilk etapta bacak ağrısının 'yırtık bağı' sanıldığını söyledi. Ayak bileğinden dizine kadar şiddetli bir ağrı yaşayan 37 yaşındaki kadın, bir şeylerin yanlış tanımlandığını düşünerek MRI çekilmesini talep etti. MRI randevusu için 1 ay beklemek zorunda kalan Christine'in o süreçte ağrıları daha da arttı.