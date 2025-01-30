37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı

37 yaşındaki Ashley Christine, dayanılmaz bacak ağrıları nedeniyle doktora gitmek istedi ancak uygun randevu bulamadı. Ağrıların şiddetlenmesiyle birlikte yürüyemeyecek hale gelen Christine'e, haftalar sonra gittiği hastanede yırtık bağı teşhisi konsa da, MRI sonuçlarında dev hücreli bir tümör taşıdığı ortaya çıktı.

37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı - 1

İhmallerle dolu sürecini anlatan Ashley Christine, ilk etapta bacak ağrısının 'yırtık bağı' sanıldığını söyledi. Ayak bileğinden dizine kadar şiddetli bir ağrı yaşayan 37 yaşındaki kadın, bir şeylerin yanlış tanımlandığını düşünerek MRI çekilmesini talep etti. MRI randevusu için 1 ay beklemek zorunda kalan Christine'in o süreçte ağrıları daha da arttı.

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37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı - 2

Kayak, snowboard ve kaya tırmanışı gibi sporlara alışkın olan Christine, bu ağrının herhangi bir sakatlanmadan kaynaklanmadığını hissediyordu. Randevu günü geldiğinde MRI çektiren talihsiz kadının bacağında devasa bir tümör olduğu belirlendi.

Milyonda bir görülen hastalığa sahip olduğunu öğrenen Christine, süreç hakkında konuşmak için onkologla görüşmek istedi ancak yine randevu sorunu yaşadı. Öfkelenen kadın, ''1 ay boyunca bacağımda bir tümörle mi gezmemi istiyorsunuz?'' diyerek isyan etti. Tümör, Christine'in bacağındaki kemiklere günden güne daha fazla zarar veriyordu. Bacağını kaybetmek istemeyen kadın, gözyaşları içinde onkolog randevusu almayı başardı. Sonuçları inceleyen onkolog, tümörün çok büyük olduğunu ve derhal çıkarılması gerektiğini söyledi. 

37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı - 3

Dev hücreli tümörler, milyonda bir görülürler. Genellikle kanserli olmasalar da çok agresiftirler ve tedavi edilmeden büyümeye devam ederler. Daha çok bacaklarda, diz eklemi çevresinde ortaya çıkarlar ve kemiklere zarar verebilirler.

37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı - 4

Ashley Christine'in tümörü, yaklaşık iki saat süren bir ameliyatla alındı. Operasyon sırasında cerrah, tümörün neden olduğu kemik çatlaklarını onarmak için çimento kullandı. Şu an iyileşme sürecinde olan Ashley, hayatının geri kalanında yeni dev hücreli tümör oluşumuna karşı düzenli kontrollerini yaptırmak zorunda.

37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı - 5

DEV HÜCRELİ TÜMÖR NEDİR?

Dev hücreli tümör (DHT), vücutta farklı organlarda gelişebilen ancak genellikle kemiklerde bulunan nadir bir tümör türüdür. Adını, içerdiği dev hücrelerden alır. Bunlar büyük ve çok çekirdekli hücrelerdir. Dev hücreli tümörler genellikle iyi huyludur, yani kanserli değillerdir fakat zaman zaman çevre dokulara zarar verebilirler.

Daha çok 30-50 yaş arasındaki bireylerde görülen dev hücreli tümör, kendisini çeşitli belirtilerle ele verir. Semptomlar arasında kemik ağrısı, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi işaretler yer alır. 

37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı - 6

DEV HÜCRELİ TÜMÖRLER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çoğu durumda, cerrahi müdahale ile tümör çıkarılır ancak tümör tekrar edebileceği için, çıkarılan tümörün etrafındaki sağlıklı kemik dokusunun da temizlenmesi gerekebilir.

Kemoterapi veya radyoterapi gibi tedavi seçenekleri, genellikle dev hücreli tümörler için uygulanmaz çünkü bu tümörler, radyasyona ve kemoterapiye dirençlidir. Eğer tümör iyi huylu ise cerrahi sonrası düzenli takipler yapılır.

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