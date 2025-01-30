37 yaşındaki kadın milyonda bir görülen hastalığa yakalandı: Bacağımda büyüdüğünü aylar sonra fark ettim, doktorlar bile yanıldı

Kayak, snowboard ve kaya tırmanışı gibi sporlara alışkın olan Christine, bu ağrının herhangi bir sakatlanmadan kaynaklanmadığını hissediyordu. Randevu günü geldiğinde MRI çektiren talihsiz kadının bacağında devasa bir tümör olduğu belirlendi.

Milyonda bir görülen hastalığa sahip olduğunu öğrenen Christine, süreç hakkında konuşmak için onkologla görüşmek istedi ancak yine randevu sorunu yaşadı. Öfkelenen kadın, ''1 ay boyunca bacağımda bir tümörle mi gezmemi istiyorsunuz?'' diyerek isyan etti. Tümör, Christine'in bacağındaki kemiklere günden güne daha fazla zarar veriyordu. Bacağını kaybetmek istemeyen kadın, gözyaşları içinde onkolog randevusu almayı başardı. Sonuçları inceleyen onkolog, tümörün çok büyük olduğunu ve derhal çıkarılması gerektiğini söyledi.