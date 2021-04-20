38. doğum gününde dünden bugüne Miranda Kerr

Dünyaca ünlü manken; organik cilt bakım bakım ürünleri satan Kora Organics'in kurucusu, Treasure Yourself (Kendine Değer Ver) kitabının yazarı, 3 çocuk sahibi tecrübeli anne, Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in eşi... Bunlar Miranda Kerr'in hayatı anlatmak için kullanabileceğimiz başlıklardan sadece bazıları. İşte 38. doğum gününde dünden bugüne Miranda Kerr...

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Miranda Kerr, 20 Nisan 1983'te Avustralya, Sidney'de dünyaya geldi. Evin ikinci kız çocuğu olan Kerr'in çocukluk yılları Gunnedah adlı küçük bir kasabada geçti.





Katolik okulunda okuyan Kerr, 13 yaşındayken Dolly adlı gençlik magazin dergisinin düzenlediği kapak yüzü yarışmasında birinci oldu.





Melbourne Chadwick ajansıyla imzaladığı mankenlik sözleşmesiyle birlikte eğitimine devam etti.





Miranda'nın kariyeri fotoğrafçı Erick Seban-Meyer Ober Jeans Paris tarafından gerçekleştirilen bir reklam kampanyası ile başlamış oldu. Kısa süre sonra Avustralya Portmans mağazalar zincirinin TV reklamlarında boy gösterdi.





Daha sonra da Avustralya ve Yeni Zelanda'daki moda dergilerinin kapaklarını süslemeye başdı.





NEW YORK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ 2004'te New York'a taşınıp Next ajansıyla anlaşma imzalaması hayatını değiştirdi. Baby Phat, Lisa Ho, Voodoo Dolls, Levi's, Bettina Liano, Nicola Finetti, L.A.M.B, Heatherette, Betsey Johnson, Trelise Cooper, Jets, John Richmond, Blumarine Swimwear, Seafolly Swimwear, Victoria's Secret, Anna Molinari, Roberto Cavalli, Enrico Coveri, Arden B, Cia Maritima, Amuleti J gibi markalara modellik yaptı.





2006 Maybelline ile anlaşmasından sonra Miranda Kerr Victoria’s Secret defilelerine katılan ilk Avustralyalı model oldu.

Avustralya'da 2009 yılında Kora Organics adlı bir kozmetik şirketi kurarak iş dünyasına adım attı.





ORLANDO BLOOM'DAN BOŞANDI 23 Temmuz 2010 yılında Orlando Bloom ile evlendi. 6 Ocak 2011'de ilk çocuğu Flynn Christopher Bloom'u dünyaya geldi. Ancak ünlü çift evliliklerini Ekim 2013'te bitirmeye karar verdi.

Kerr, 2011 Victoria's Secret Fashion Show'da 2,5 milyon dolarlık fantezi sutyeni taşıdı.

2013 yılının Nisan ayında Victoria's Secret ile yollarını ayırdı ve iş kadınlığına soyundu.

"O BENİM BEBEĞİM" Kazandığı tüm parayı şirketi Kora Organics'e yatıran Kerr, "Bu markanın sadece yüzü değilim; markanın altında yatan fikir benim, konsept benim, o benim bebeğim" dedi.

BİSEKSÜELLİK AÇIKLAMASI Orlando Bloom'dan boşanmasından sonra Mart 2014'te GQ Dergisi'ne yaptığı açıklamada, biseksüel ilişkiler yaşamak istediğini söyledi.





Dergiye verdiği demeçte, "Hem kadınları hem erkekleri beğeniyorum. Keşfetmek istiyorum, asla asla demeyin" şeklinde konuştu.





Cildine önem verdiğini söyleyen Kerr, kendi içinde ürünleri için de iyileştirme özelliğini keşfettiği Noni meyvesini tercih ediyor. Kerr'e göre bu meyve cildi yumuşatıyor, besliyor ve aydınlatıyor.





EVAN SPIEGEL İLE EVLENDİ 2015 yılında New York’taki Louis Vuitton partisinde tanıştığı ve 12 aylık flört döneminin ardından nişanlandığı Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile Mayıs 2017'de 45 davetlinin katıldığı küçük ve samimi bir törenle evlendi.





Aralarında 8 yaş fark olan çiftin evliliklerinden kısa süre sonra Hart ismini verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi.





İkinci oğlu Hart'ın dünyaya gelmesinden sonra modelliği bıraktığı düşünülen Miranda Kerr "Hâlâ modelliğe devam ediyorum ancak önceliğim şirketim ve ailem" diyerek iddiaları yalanladı.





"Eşim her sabah 5.30'da uyanır, ben de onunla birlikte mecburen kalkarım" diyen Kerr, günlük hayatını şu sözlerle özetliyor:

"6.00'da Flynn'i uyandırıp onu okula hazırlarım. Sonra birlikte kahvaltı yaparız. Genellikle biraz ekmek, avokado ve elma suyuyla güne başlarım. Ofisim, Flynn'in okulunun köşesinde olduğu için onu bıraktıktan sonra iş yerime geçebiliyorum."





Anne olmadan önce haftanın altı günü çalışan Kerr, artık sadece programına uyan çekimlere katılıyor. Akşamları erken yatıyor. En az yedi-sekiz saat uyuyor.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ Eski Victoria's Secret modeli, şimdilerde ise naturel cilt bakım ve makyaj markası Kora Organics'in kurucusu Miranda Kerr, Ekim 2019'da üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

İlk iki hamileliğini disiplinli bir yoga ve dayanıklılık programıyla sağlıklı bir şekilde geçirdiğini anlatan Miranda Kerr, üçüncü hamileliğinde de aynı sürecin izinden gittiğini belirtti.