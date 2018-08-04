38. yaşında 38 maddeyle Meghan Markle

1 Amerikalı oyuncu ve model Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu.





2 Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı.





3 Babası 72 yaşındaki Thomas W. bir görüntü yönetmeni. İşinde o kadar iyi ki Üstün Başarı Ödülü ve Emmy Ödülü var. 60 yaşındaki annesi ise terapist ve sosyal hizmet uzmanı.





4 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.





5 5 Meghan Markle 17 yaşındayken Amerikalı müzisyen Tori Amos'un 1000 Oceans şarkısının klibinde oynadı.





6 Markle henüz ünlenmemiş bir oyuncuyken Beverly Hills'de part time olarak hediye paketleme, kaligrafi, kitap süsleme dersleri veriyordu.

7 CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı.

8 Meghan Markle, yapımcı Trevor Engelson ile 2011’de evlendi. Çift iki yıl evli kaldıktan sonra boşandı.





9 Meghan Markle tam bir Monopoly oyunu hayranı. Suits dizisinin çekim aralarında bile bu çok sevdiği oyunu oynuyordu.

10 Arjantin büyükelçiliğinde staj yapan Meghan Markle son derece akıcı bir biçimde İspanyolca konuşuyor.





11 Dior ve Victoria Beckham gibi ünlü modacıların tasarımlarını tercih eden oyuncu günlük hayatında ise oldukça spor giyiniyor.





12 Meghan Markle'i adını hayır işlerinde de sıkça duyurdu. Afganistan’da bulunan ABD kuvvetlerini ve ailelerini ziyarete gidiyor, menstrüel sağlığın duyurulması için Delhi ve Mumbai’de kadınlarla buluşuyor, yardım dernekleri için iş birliği yapıyor…





13 Onun bu kadar hayırsever biri olması bir bakıma Prens Harry ile yollarının kesişmesini de sağladı. Söylentiye göre Meghan Markle, bir dernek toplantısında Prens Harry ile tanıştı.

14 Megan Markle sadece oyuncu değil aynı zamanda bir blogger. The Tig adını verdiği bir sitesi bulunan Markle, burada hayata ve kendine dair ne varsa yazıyor. Bazen annesini anlatıyor bazen yediği yemeği yazıyor bazen de moda ve güzellik alanında takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor.





15 Sağlıklı bir beslenme rutini olsa da öyle takıntılı da biri değil. Mesela patates kızartmasına bayılıyor…





16 Meghan Markle oldukça nadir görülen bir şekilde hem sağ hem de sol elini kullanabiliryor. Tıpta bu duruma "ambidextrous" adı veriliyor.





17 Meghan Markle çantasında her zaman çay ağacı yağı taşıyor. Son derece ucuz bir doğal bakım malzemesi olan çay ayağı yağı güzel düşesin güzellik sırlarından biri.





18 Tam bir ayakkabı delisi olan Meghan Markle'ın ayakkabı koleksiyonunun değeri 20 bin pound. Christian Louboutin ve Jimmy Choo gibi markaları tercih eden düşes çok ayakta kaldığı için ayakları acımasın diye her zaman 1 numara büyük ayakkabı alıyor.





19 Meghan Markle tarih ve politika kitaplarına ilgi duyuyor. Söylendiğine göre kendisi bir Noam Chomsky hayranı.





20 Meghan Markle küçükken annesi ona "Çiçeğim" ya da "Goncam", babası ise "Fasulyem" diyormuş.





21 Meghan Markle'ın çok şakacı olduğu, hatta zaman zaman yaptığı şakalarla etrafındaki insanların yüzünü kızarttığı söyleniyor. Suits dizisindeki rol arkadaşlarının anlattıkları ve çekimlerden paylaşılan set görüntüleri ise bunun en güçlü kanıtları...

22 Meghan Markle düğün günü 36 yaşındaydı. Bu da onu gelmiş geçmiş en yaşlı kraliyet gelini yapıyor.





23 Meghan Markle kraliyet ailesinin en kısa boylu 2. kişisi. Kraliçe Elizabeth 1.63'lük boyuyla en kısa. Onu 1.71'le Meghan Markle takip ediyor.







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Meghan Markle'ın burnu ve çilleri yeni bir estetik akımı başlattı. Artık burun estetiği yaptırmak isteyen kadınlar doktora Meghan Markle fotoğrafıyla gidiyorlar. Hatta onun gibi görünebilmik için çil dövmesi yaptıranlar bile varb

25 Meghan Markle yıllarca tırnaklarını yemiş. Şu anda kısa kesilmiş, manikürlü tırnaklarıyla son derece zarif görünen düşes geçen yıla kadar tırnaklarını yiyordu...

26 Meghan Markle tüm ihtişamlı görünümünün ardında son derece sıradan ve ucuz bir araba kullanıyor. Onu alışverişe giderken mavi bir Golf'ün içinde görebilirsiniz.





27 Meghan Markle William Shakespeare'in çok uzaktan akrabası. Soy ağacına göre Markle ve Shakespeare 13 kuşak öncesinden 5. göbekten kuzenler.





28 Meghan Markle ve Hollywood'un en beğenilen kadın oyuncularından Scarlett Johansson okul arkadaşı.





29 Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin birliktelikleri son yılların en çok konuşulan magazin haberlerinin başında yer alıyor. Öyle ki dedikodular alıp başını gittiğinde, Kensington Palace, Prens Harry ve Meghan Markle ilişkisini yazılı bir açıklama ile duyurmak zorunda kaldı.





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O günden sonra rahatlayan ikili yine de aynı karede görünmemeye özen gösterdi. Ta ki Invictus Games 'e kadar. Savaş gazileri adına düzenlenen oyunları izlemeye el ele gelen çift, ilk kez el yan yana görüntülendi ve bu durum tüm dünyanın gündemine oturdu…

31 Nişan tarihleri Prens Harry tarafından açıklanan Harry ve Markle, kameraların karşısına geçerek duygularını paylaştı. Markle, Prens Harry’nin evlilik teklifi için diz çökmesinin ardından ve prens daha cümlesini bitirmeden aniden “Evet” dediğini açıkladı.

32 Prens Harry, Meghan Markle’ın nişan yüzüğünü kendisinin tasarladı. Nişan yüzüğünün, Harry 12 yaşında iken 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana’nın son koleksiyonundan iki pırlanta içerdiği biliniyor. Nişanlısının yüzüğü için annesinin pırlantalarını kullanan Prens Harry, Markle ile Prenses Diana'nın tanışabilselerdi yakın arkadaş olabileceklerini söyledi: "Sorgusuz sualsiz birbirlerine çok yakın olurlardı. Onun (Prenses Diana) ayın üzerinden zıpladığını ve benim için çok heyecanlı olduğunu hayal ediyorum. Fakat, eğer burada olsaydı muhtemelen aralarından su sızmazdı. Meghan annemin en yakın arkadaşı olurdu."





33 İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry (33) ile ABD'li oyuncu Meghan Markle (36) 19 Mayıs 2018'de evlendi . Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti.

34 Windsor Şatosu'ndaki St. George's Şapeli'nde yapılan düğüne Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile birlikte geldi.

35 Markle, tasarımcı Claire Waight Keller imzalı Givenchy marka gelinlik giydi. Gelinliğin en gösterişli kısmı, uzun duvağıydı. Üzerinde çiçekli işlemeler olan duvak, 4,5 metre uzunluğundaydı.

36 Meghan Markle, kraliyet ailesinin ilk dul, melez ve Yahudi gelini oldu...

37 Kraliçe 'nin Meghan Markle'ı bir başka sevdiği konuşuluyor. Bunun nedeni ise Meghan Markle ve kraliçenin annesinin doğum günlerinin aynı olması. Kraliçe Elizabeth'in annesi "Ana Kraliçe" 2002 yılında hayatını kaybetmişti.