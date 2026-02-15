38 yıldır ayakkabılara yeniden can veriyor. İlk günki gibi yeni hale getiriyor

Çırak bulma ve yetiştirme konusunda zorlandığını anlatan ayakkabı ustası, bir tane çırak yetiştirebildiklerini belirterek, "İnşallah ben bıraktığım zaman o da mahallemize hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Bayır, okumak isteyenlerin mutlaka eğitimlerine devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bunun yanında bir meslek de öğrensinler. En azından okuyamadıkları zaman bir meslek sahibi olsunlar. Gençler hem hayatı öğrensin hem de açıkta kalmasın" ifadelerine yer verdi.