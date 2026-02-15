38 yıldır ayakkabılara yeniden can veriyor. İlk günki gibi yeni hale getiriyor
15.02.2026
38 yıldır giyilemeyecek durumdaki ayakkabıları tamir edip ilk günkü haline getiriyor. Bayram usta ayakkabıları yenileyerek uzun yıllar kullanılmasını sağlıyor.
38 YILLIK HİZMET
Kahramanmaraş'ta 38 yıldır zanaatını konuşturan Bayram Bayır, mahallesindeki dükkanında ayakkabı tamiri yapıyor. Bayır, giyilemeyecek durumdaki ayakkabıları tamir ederek ilk günkü görünümüne kavuşturuyor.
Mesleğe çıraklıkla başladığını dile getiren Bayır, "10 yıl çıraklık ve kalfalık dönemim oldu. Askerlik dönüşü 1988 yılının ikinci ayında yeniden işimin başına geçtim ve 38 yıldır mahalleme hizmet ediyorum" ifadelerini kullandı.
"OKULUN YANINDA DA MESLEK SAHİBİ OLSUNLAR"
Çırak bulma ve yetiştirme konusunda zorlandığını anlatan ayakkabı ustası, bir tane çırak yetiştirebildiklerini belirterek, "İnşallah ben bıraktığım zaman o da mahallemize hizmet etmeye devam edecek" dedi.
Gençlere de tavsiyelerde bulunan Bayır, okumak isteyenlerin mutlaka eğitimlerine devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bunun yanında bir meslek de öğrensinler. En azından okuyamadıkları zaman bir meslek sahibi olsunlar. Gençler hem hayatı öğrensin hem de açıkta kalmasın" ifadelerine yer verdi.
Mahalle sakini Ömer Bilmen, geçmişte eşyaların tamir edilerek uzun süre kullanıldığını söyleyerek, "Eskiden ayakkabılar, kısacası her şey tamir edilirdi. Şimdi ise 'kullan-at' dönemi var. Eskiden insanlar yenisini aramazdı. Bayram ustaya geldiğimiz zaman eski ayakkabılarımızı yeni hale getiriyoruz ve tekrar kullanıyoruz" dedi.