39. yaşına özel 39 fotoğrafla Adriana Lima

Brezilyalı model, 2002 yılında ünlü şarkıcı Lenny Kravitz'le nişanlandı. Ancak 2001-2003 yılları arasında süren bu ilişki evliliğe dönüşmeden bitti. Lima, ünlü şarkıcının ‘Yesterday is Gone’ klibinde rol almıştı. Boşandıktan sonra adı Justin Bieber’la anılan Lima, bu birlikteliği hiçbir zaman doğrulamadı. Boks antrenörü Joe Thomas ile yedi aylık birliktelik yaşayan Lima, Temmuz 2016’da ayrıldı. Ünlü model, kendisinden beş yaş küçük olan New England Patriots takımında oynayan Amerikan futbolcusu Julian Edelman’la birliktelik yaşamaya başladı. Çift, birlikteliklerini 8 ay sonra noktaladı. Lima, Edelman ayrılığından hemen sonra beyzbol takımı New York Mets'in atıcısı Matt Harvey ile romantik akşam yemeğinde öpüşürken görüntülendi. Ancak süper model, Harvey ile ilişki yaşadığını doğrulamadı.
Ancak Türkiye onu bir yıl boyunca yazar Hara ile yaşadığı aşk ile konuştu. İlişki, ikilinin Bodrum tatiliyle resmiyet kazandı, karşılıklı ülkelere ziyaretlerle devam etti. Hayranları ikilinin reklam ilişkisi yaşadığını öne sürse de Lima ile Hara uzun süre aşk yaşadı. Birliktelikleri gibi ayrılıkları da tartışmalı oldu. İkili evlilik kararı alamadıkları için ayrıldı.
1999
İlk kez 19 yaşındayken 1999 yılındaki Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Lima, o zamandan bu yana da firma ile çalışmalarını sürdürdü.
2001
Bir sonraki gösteride kırmızı sütyen ve ona uyumlu kırmızı saçaklı eteği üzerinde taşıdı.
2002
12 Haziran 1981’de Brezilya’da doğan manken markanın çalıştığı en yaşlı manken olma unvanını da elinde bulunduruyordu.
2003
Adriana Lima beş kez Victoria's Secret defilesinin açılışını yaptı.
2003
Adriana Lima her yıl kimin giyeceği merakla beklenen milyon dolarlık Fantasy Bra'yi 3 kez giydi.
2010
Lima, 2010 yılında Fantasy Bra'yi ikinci kez giydi. Bu 2 milyon dolarlık sütyen safirlerin yanı sıra 60 karat elmas taşıyordu.
Adriana Lima Vanity Fair Oscar Partisinde (2020)