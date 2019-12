4 ameliyat ve 3 sakatlık sonrası Aslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı

-Mesela kendimi en çok sakatlıklarım ve marazlarımla da sevmeyi öğrendim mesela. O düz durmayan dizimi her sabah öpüp okşadım, o sabahları yataktan zor kalkmama sebep olan o belime her sabah şefkat gösterdim. Durmayı öğrendim bir de durmanın da en zor eylem olduğunu, sabretmenin aslında benim de başarabileceğim bir şey olduğunu. Ve her gün ve her gün yeniden yeni baştan başlasam da bedenin inanılmaz bir güce sahip olduğunu öğrendim.