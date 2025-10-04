4. evre akciğer kanseri uyarı işareti: Tüm organlara yayılıyor

4. AŞIRI YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Dinlenmeyle geçmeyen yoğun yorgunluk sık görülen bir belirtidir. Vücut üzerindeki metabolik yük, düşük oksijen seviyeleri ve kanserin enerji talebi bu duruma neden olur.



5. SES KISIKLIĞI VE DEĞİŞİKLİĞİ



Kanser, larinks sinirini veya çevresini etkilerse ses değişiklikleri görülebilir. Bu durum, diğer akciğer semptomlarıyla birlikte ortaya çıkarsa mutlaka doktor kontrolü gerekir.



4. EVRE AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ



4. evre akciğer kanseri tedavi edilemese de, semptom yönetimi ve destekleyici bakım hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Başlıca stratejiler:





