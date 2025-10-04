4. evre akciğer kanseri uyarı işareti: Tüm organlara yayılıyor
4. evre akciğer kanseri, yani metastatik akciğer kanseri, hastalığın en agresif ve yaşamı tehdit eden evresidir. Bu noktada kanser, akciğerlerden beyin, kemikler, karaciğer veya adrenal bezler gibi hayati organlara yayılmış durumdadır ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Uzmanlar, erken tanının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Belirtiler genellikle aniden ortaya çıkabilir veya hızla kötüleşebilir; sürekli öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve aşırı yorgunluk en sık görülen semptomlar arasında. Bu belirtiler fark edildiğinde, hastalar ve yakınları hızlı hareket ederek ağrı yönetimi ve tedavi ile palyatif bakım kararlarını daha etkin bir şekilde alabilir.
4. EVRE AKCİĞER KANSERİNİN İŞARETLERİ